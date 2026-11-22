Após o primeiro dia do vestibular com 120 questões da área de humanas, os estudantes entram na etapa final com a avaliação de exatas do Cebraspe. Considerada uma prova mais complexa, os jovens terão cinco horas para resolver os itens, onde uma errada, anula uma certa. Este ano, 15.064 alunos se inscreveram para realizar a prova, que no primeiro dia teve 24,97% de abstenções.

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A jovem Letícia Lira, de 18 anos, está prestando o vestibular para Ciência Política e fez, ontem, a prova pela primeira vez. “Foi uma surpresa. Acho que o tema da redação também foi bem surpreendente, mas eu achei até tranquilo. Hoje é um pouquinho pior, porque não é bem o que eu gosto”, comenta a estudante sobre a prova de exatas.

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O jovem Miguel Borges pretende passar em biotecnologia e achou o primeiro dia de prova bem equilibrado, mas está apreensivo com a segunda avaliação. “Eu tenho mais facilidade com a parte de biologia e matemática. Agora, nas questões de química e de física, estou mais ou menos”, conta o jovem. Miguel se preparou para o vestibular com os estudos para o PAS 3, que acontece em 29 de novembro.