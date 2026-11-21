A ciência e o bom humor inundaram Brasília neste fim de semana. Neste sábado (21/11), o Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade recebeu a terceira edição do Space Today Experience, que reuniu milhares de pessoas para acompanhar presenças ilustres do mundo científico e influenciadores digitais. Acontecendo desde a última sexta-feira (20/11), o evento segue até este domingo (22/11), o último dia de evento.













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A personalidade da internet e anfitrião do evento Sérgio Sacani construiu sua carreira digital divulgando ciência de um modo acessível para todos. Essa característica também é fundamental para o evento. “A ciência tem que ser divertida. E aqui o pessoal tá vendo isso. Tem arena de game, simuladores, isso é diversão, mas tudo com base na ciência”, disse.

Sacani também destacou a importância de apresentar a ciência desde cedo para a população, inclusive, recebendo 70 ônibus escolares. “Com o evento, conseguimos furar várias bolhas e mostrar como a ciência é fundamental. Investir na ciência é investir no futuro, mas é um investimento a longo prazo. Então, quanto mais cedo começarmos, melhor”, pontuou.

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O caráter científico do atraiu Anna Bernardes, 45, e seus dois filhos, Martim e Maju Bernardes. Mãe de duas crianças apaixonadas por ciência, Anna afirma que a sociedade deveria valorizar cada vez mais os eventos educativos. “É fundamental que isso aconteça. Hoje em dia, precisamos acompanhar as tendências e inserir os mais novos desde o início”, disse.

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O pequeno, de sete anos, foi para o evento para saciar a sua fome de ciência. “Eu vim por gostar muito de ciência e de experimentos”, afirmou. Suas áreas de interesse mais fortes são aviões e tecnologia. “Sempre gostei de engenharia e outras áreas. Quero muito que o evento aconteça no ano que vem”, acrescentou.

A doutora e professora da Universidade de Brasília (UnB) Sarah Brum sabe bem a importância do engajamento jovem na ciência. Ele é uma das fundadoras da startup Einstein Júnior, projeto que cultiva o conhecimento científico no público infanto-juvenil. “A ideia é fazer a popularização da ciência desde pequenininho. Queremos mostrar para as crianças o quanto a ciência e a experimentação podem ser fascinantes”, disse.

Além da participação em eventos, a startup pode ser encontrada no Instagram (@Einsteinjuniorx). “Nós desenvolvemos pesquisas dentro da universidade, para aguçar a curiosidade e estimular a inovação, assim como fazemos. Também desenvolvemos kits de experimentos científicos para que as famílias levem para a casa”, pontuou.

Humor

Além dos experimentos, o evento também deu espaço para a comédia. Com apresentações de ícones do humor brasileiro e da internet, o Space Today Experience recebeu artistas como Murilo Couto e a turma do podcast Broxada Sinistra.

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Essa não foi a primeira apresentação do humorista paraense na capital, mas ele se surpreendeu com a presença do público. “Tá muito legal mesmo. Eu não sabia que ia estar tão cheio. Vim na primeira edição e já foi muito divertido mesmo. É uma coisa diferente”, disse. Murilo brincou que o objetivo da sua apresentação é “desinformar a plateia”. “As pessoas vêm, aprendem ciência de uma forma diferente e meu objetivo é fazer o oposto”, destacou.

Vindo do Rio de Janeiro, é a segunda apresentação ao vivo do podcast Broxada Sinistra, que nasceu em 2022. A última apresentação foi na segunda edição do evento, que aconteceu em 2025. Rodrigo Magalhães, conhecido como Magal, host e um dos criadores do programa, destacou a participação do público brasiliense. “Nós, que vivemos em um eixo Rio-São Paulo, sempre nos surpreendemos quando nos apresentamos para o público fora do eixo. Também conseguimos sentir o carinho das pessoas. É uma maneira de trocar uma experiência mais próxima com eles”, disse.

Para o doutor Felipe Arthur, advogado e humorista, que faz participações esporádicas no podcast, a sua primeira vez em Brasília não poderia ser melhor. “Eu não sabia que a cidade era tão bonita assim, tão arborizada. Eu fiquei encantado com a cidade assim que desci do aeroporto”, comentou.

Com foco na ciência, Arthur também destacou a importância de trazer a ciência para o centro do debate. “A gente vê uma crescente anticiência na internet. Isso me deixava muito preocupado e sem esperança. Entretanto, quando vemos um evento que fala de ciência e vemos que está lotado, isso retoma esperança à sociedade”, destacou

Magal destaca que os eventos presenciais conseguem retirar o lazer da internet e colocar em um espaço público e acessível. “Acho muito importante, principalmente para as pessoas mais jovens. Hoje, as pessoas saem cada vez menos de casa, tudo que consomem está no computador, até as amizades. Então, é muito importante tirar essa molecada de casa”, disse. O host do podcast também acredita que o fomento à ciência e informação é fundamental para o futuro da sociedade.

Cosplay

Também abraçando a cultura nerd e geek, os brasilienses se prepararam para vestir seu melhor Cosplay — hobby de se vestir de personagens da ficção. Para além da diversão, o evento também realizou um concurso de fantasias.



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A estudante Aline Cristal, 16, veio preparada vestida do personagem Denji, da série de mangá e anime Chainsaw Man. Utilizando cola, papelão, EVA e criatividade, ela se mostra confiante apesar do nervosismo. “Eu vi as pessoas que vão competir comigo. Elas estão muito preparadas, mas eu continuo confiante para pegar ao menos um pódio”, comentou.

O personagem escolhido por Aline é considerado, no mundo dos cosplays, low cost — que requer um baixo investimento monetário para ser confeccionado. “Saiu um pouquinho mais caro do que eu imaginei, mas tudo ficou por volta de uns R$ 200. Eu gastei muita cola e tive que procurar um EVA diferente, para sustentar”, afirmou.

Hiarque Oliveira, engenheiro ambiental da UnB, reuniu-se com dois amigos para dar vida aos personagens da obra japonesa Kimetsu no Yaiba/Demon Slayer. Apesar de ser iniciante na arte de cosplay, ele não mediu esforços, e principalmente dinheiro, para montar a fantasia. “Eu comprei a fantasia pronta. Custou cerca de R$1000. Mas valeu a pena vir e me divertir com meus amigos”, disse.

Para ele, o evento representa uma democratização do acesso à cultura e ao conhecimento. “Eu acho que é muito importante fomentar a cultura por meio desses eventos. Como a entrada é gratuita, hoje está muito cheio. Isso é muito legal de ver”, reforçou.

Programação

O evento segue até este domingo (22/11) com programação repleta de atrações. Confira:

13h: Abertura

13h10: Sérgio Sacani

13h20: Richard Rasmussen

13h50: Experimentos com o projeto Einstein Jr.

14h50: Biestecone, Gabriel Coxinha, Julio Balestrin e Renato Cariani

15h50: Broxada Sinistra

16h30: Sessão de cosplay

18h30: Encerramento

Local: Pavilhão de Exposições Parque da CIdade



Entrada: Gratuita, mediante retirada de ingressos pelo Sympla e doação de 1kg de alimento não perecível



