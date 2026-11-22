Em 2026, o DF recebeu 210 doses da vacina, prioritariamente para pessoas vivendo com HIV/aids - (crédito: Matheus Oliveira/Agência Saúde DF)

O número de casos de mpox no Distrito Federal mais que dobrou em novembro. De 23 registros na primeira semana do mês, a capital chegou a 59 casos até o último dia 20, segundo informativo divulgado ontem pela Secretaria de Saúde (SES-DF). São 36 casos a mais, alta de 143,5%. Não houve mortes pela doença na cidade em 2026. Todos os casos atuais são entre homens, a maioria de 30 a 39 anos.

A SES-DF afirma que a situação permanece sob controle, mas acompanha a circulação do vírus, que também tem crescido em outros estados, e avalia a necessidade de pedir novas remessas de vacina ao Ministério da Saúde.

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Em 2026, o DF recebeu 210 doses da vacina contra a mpox. Dessas, 118 foram aplicadas e 92 seguem disponíveis. Entre 2023 e 2026, foram 1.177 doses recebidas e 1.030 aplicadas.

De acordo com diretriz do governo federal, a vacinação prioriza pessoas vivendo com HIV/aids, com 18 anos ou mais, que apresentam imunossupressão grave. Outros grupos poderão ser incluídos gradualmente, conforme o envio de novas doses. O atendimento é feito mediante agendamento, na Sala de Vacinação do Hospital Universitário de Brasília (HUB), na SGAN 605. Profisisonais de laboratório que manipulam o vírus estão sendo vacinados.

Também podem ser avaliadas pessoas de 18 a 49 anos que tiveram contato de médio ou alto risco com casos suspeitos ou confirmados e não apresentam sintomas. A orientação é procurar um serviço de saúde o quanto antes para verificar a indicação após a exposição. O esquema é de duas doses, com intervalo de 28 dias.

Perfil

A mpox é causada pelo vírus monkeypox (MPXV) e tem como principais manifestações lesões ou erupções na pele e nas mucosas, aumento dos linfonodos, conhecido como ínguas, febre, dor de cabeça, dores no corpo, calafrios e fraqueza.

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A transmissão ocorre principalmente pelo contato direto com pessoas infectadas, especialmente com as lesões. Também pode acontecer por meio de gotículas respiratórias em situações de contato próximo e prolongado, além de beijos e contato íntimo ou sexual. O compartilhamento de roupas de cama e objetos pessoais contaminados também representa risco.

Em relação à orientação sexual, os dados epidemiológicos apontam que 64,4% dos pacientes se autodeclararam homossexuais, 16,2% heterossexuais e 7,5% bissexuais. Outros 9,7% dos registros foram classificados como não se aplica ou ignorados. O histórico da doença no Distrito Federal também mostra a concentração de casos entre adultos jovens. Entre 2022 e 2025, foram confirmados 402 diagnósticos. A idade dos pacientes variou de 13 a 68 anos, com mediana de 33 anos.

A faixa etária de 30 a 39 anos concentrou 45,8% dos registros, seguida pelo grupo de 20 a 29 anos, com 29,4%. A maioria dos pacientes desse período era do sexo masculino, que representou 96% dos casos. Em relação à raça e cor, 42,3% foram classificados como pardos e 32,3% como brancos.

Cuidados

A atenção aos primeiros sintomas e a adoção de medidas de prevenção são fundamentais para conter a circulação da mpox. Segundo a infectologista Carla Kobayashi, do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, qualquer pessoa que apresente lesões na pele, febre, dores no corpo ou aumento dos linfonodos deve procurar atendimento médico.

De acordo com a especialista, um dos cuidados é não esperar o aparecimento de feridas para buscar ajuda. Os sintomas gerais podem anteceder as manifestações na pele. "A febre, a dor no corpo, o aumento dos gânglios e a dor de cabeça podem surgir antes das lesões. Essas lesões podem aparecer quatro ou cinco dias depois", explicou.



A infectologista recomendou evitar o contato físico próximo com pessoas suspeitas ou diagnosticadas com a doença e não compartilhar objetos que tenham contato direto com a pele. "Uma das formas de prevenção é não compartilhar objetos pessoais, roupas de cama e outros itens que possam ter contato com a pele", alertou a médica. (DC)