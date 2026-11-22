Na madrugada deste domingo (22/11), uma carga com 15 celulares sem comprovação de origem foi apreendida em uma operação na divisa entre o Distrito Federal e Goiás. A carga ilegal é avaliada em R$ 100 mil.
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A operação que apreendeu os celulares aconteceu no contexto de policiamento de divisas com equipes do Grupamento Tático Rural (GTR) e do Batalhão de Polícia Rural (BPRural). Os policiais fizeram a inspeção em um ônibus de viagem. Os aparelhos foram encontrados tanto no bagageiro como no interior do veículo.
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Os agentes apreenderam Iphones 15 Pro Max, 17 Pro MAx e 18 Pro Max. A carga de 15 celulares está avaliada em R$ 100 mil.
A polícia não conseguiu identificar o responsável pelos aparelhos, não ocasionando em prisão. A ocorrência foi encaminhada à 30ª DP (São Sebastião). As investigações continuam para identificar a origem dos celulares e o dono da carga.
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