Homem foi apreendido com arma e munições em casa - (crédito: Divulgação/PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), prendeu um homem e apreendeu uma espingarda calibre .12, após moradores de Planaltina denunciarem disparos de arma de fogo em via pública.

Durante a investigação da ocorrência, os policiais localizaram o suspeito e o abordaram. Os militares acompanharam o homem até a residência dele. No local, encontraram uma espingarda calibre 12 e diversas munições de diferentes calibres. O caso aconteceu no Setor Habitacional Aprodarmas, na noite do último sábado (21/11).

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A equipe apreendeu, ao todo, a espingarda, quatro cartuchos calibre 12 deflagrados, nove munições calibre .38, sendo sete deflagradas e duas intactas, uma munição intocada de calibre .22 e dois celulares.

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O homem foi preso e encaminhado à delegacia junto com as apreensões. Ele foi autuado por posse irregular de arma de fogo, disparo em via pública e posse irregular de munição. As investigações continuam para descobrir a origem da arma e das munições.