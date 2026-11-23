Apreensão conjunta entre PRF e PCDF é a maior da história do DF - (crédito: Divulgação/PCDF)

Uma operação integrada entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) resultou na apreensão de aproximadamente seis toneladas de skunk, na BR-020, em Planaltina. Avaliado em até R$ 180 milhões, o carregamento representa a maior apreensão desse tipo de entorpecente já registrada na história da PRF. Além da droga, os agentes confiscaram um fuzil calibre 7,62 — com identificação da Guarda Revolucionária do Peru — e dez placas balísticas.

A ofensiva, ocorrida nesse domingo (22/11), deu-se a partir do compartilhamento de dados de inteligência entre a Coordenação de Repressão às Drogas (Cord), da PCDF, e a PRF, indicando que uma carga ilícita oriunda do Amazonas seguia rumo ao Centro-Oeste. Com o auxílio de cães farejadores, os policiais abordaram um caminhão-tanque do tipo bitrem nas proximidades do Posto Itiquira, no km 30 da rodovia.

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Durante a abordagem, o condutor apresentou nervosismo e contradições: alegou que receberia R$ 12 mil pelo frete, mas não soube informar o local exato de embarque nem o endereço de entrega da mercadoria. Diante das inconsistências, o veículo foi levado à Unidade Operacional da PRF em Planaltina para uma vistoria minuciosa.

Apreensão conjunta entre PRF e PCDF é a maior da história do DF (foto: Divulgação/PCDF)

Na inspeção, as equipes localizaram compartimentos clandestinos construídos de forma artesanal no interior dos dois semirreboques, onde o entorpecente e o armamento estavam ocultados. A substância passou por análise preliminar no Instituto de Medicina Legal (IML) da PCDF, que confirmou tratar-se de skunk.

Preso em flagrante, o motorista foi conduzido à sede da Cord juntamente com o veículo e o material apreendido. Ele foi autuado por tráfico interestadual de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, permanecendo à disposição da Justiça.