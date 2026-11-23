Uma operação do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães), da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), resultou na apreensão de aproximadamente 20 kg de skunk na manhã desta segunda-feira (23/11), na Rodoviária Interestadual de Brasília. O entorpecente estava dividido em 27 pacotes na bagagem de uma passageira de 24 anos, detida em flagrante.

A abordagem ocorreu às 9h20, durante ações de fiscalização de rotina no terminal. A cadela de faro K9 Ipa sinalizou a presença da droga em uma das malas inspecionadas pelos policiais. Ao ser questionada, a jovem confessou que transportaria o carregamento ilícito da capital federal até Salvador (BA), configurando o crime de tráfico interestadual de drogas.

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Durante o atendimento policial, os militares constataram que a suspeita está grávida. Como ela apresentou um quadro de mal-estar no local, a equipe encaminhou-a, primeiramente, a uma unidade hospitalar para receber assistência médica. Após ser atendida e liberada, a mulher e todo o material apreendido foram apresentados na 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) para o registro da ocorrência.

Droga foi apreendida na Rodoviária Interestadual de Brasília (foto: Divulgação/PMDF)

Segundo flagrante em 24 horas

O flagrante na Rodoviária Interestadual ocorre menos de 24 horas após a maior apreensão de skunk da história da Polícia Rodoviária Federal (PRF), registrada na tarde desse domingo (22) na BR-020, em Planaltina.

Na ocasião, uma ação integrada entre a PRF e a Polícia Civil do DF (PCDF) interceptou um caminhão-tanque vindo do Amazonas com cerca de seis toneladas da mesma droga escondidas em compartimentos clandestinos — carga avaliada em até R$ 180 milhões, acompanhada de um fuzil calibre 7,62 e dez placas balísticas.