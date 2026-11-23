Uma criança de 9 anos foi esfaqueada pelo próprio pai, em via pública, durante uma ocorrência de violência doméstica no Núcleo Rural Córrego do Arrozal, em Planaltina. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o agressor também feriu a mulher com a mesma arma branca antes de fugir para uma área de mata nas redondezas.

Acionada às 21h43 desse domingo (22/11), uma equipe do 14º Batalhão da PMDF compareceu ao endereço e confirmou a dinâmica do crime. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), que prestou os primeiros socorros no local, a criança sofreu um corte na testa, e a mãe, ferimentos nas mãos, glúteo e escoriações pelo corpo. Ambas foram encaminhadas, conscientes e orientadas, para o hospital da região. O estado de saúde delas não foi divulgado.

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Devido à gravidade do ataque, a Polícia Militar mobilizou o apoio aéreo do Batalhão de Aviação Operacional (Bavop), além de equipes do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães) e do Grupo Tático Operacional (Gtop) do 33º BPM para realizar buscas pelo suspeito na região de mata, que permanece foragido.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) informou que o caso foi registrado na 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina) e encaminhado à Seção de Investigação de Crimes contra a Vida (Sicvio). O inquérito foi instaurado e enquadrado como tentativa de feminicídio e lesão corporal. O local do crime passou por perícia, e a mulher solicitou medidas protetivas de urgência, que já foram remetidas ao Poder Judiciário.

Onde pedir ajuda

» Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

» Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF). E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br. WhatsApp: (61) 98626-1197. Site: www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher.

» Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. A denúncia pode ser feita de forma anônima, 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

» Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia, todos os dias.

Deam 1: previne, reprime e investiga os crimes praticados contra a mulher em todo o DF, à exceção de Ceilândia. Endereço: EQS 204/205, Asa Sul. Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673. E-mail: deam_sa@pcdf.df.gov.br.

Deam 2: previne, reprime e investiga crimes contra a mulher praticados em Ceilândia. Endereço: St. M QNM 2, Ceilândia. Telefones: 3207-7391/ 3207-7408/ 3207-7438.