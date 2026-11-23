Estrangeiro é preso em Brasília tentando ir a Dubai com passaporte falso - (crédito: Divulgação/PCDF)

Um cidadão do Uzbequistão foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) no Aeroporto Internacional de Brasília ao tentar embarcar para o exterior utilizando um passaporte brasileiro obtido de forma fraudulenta. A captura foi realizada pela Coordenação de Inteligência da corporação, a partir de informações repassadas pela Receita Federal e com o apoio operacional da Polícia Federal.

De acordo com a investigação, o suspeito se preparava para embarcar em um voo com destino a São Paulo, onde faria conexão para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Durante a abordagem, os agentes confirmaram o uso da documentação irregular.

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A prisão faz parte da Operação Livro E, que apura um esquema de fraudes baseado na apresentação de certidões de nascimento falsas para a emissão de documentos oficiais brasileiros. Segundo os elementos reunidos pela PCDF, o estrangeiro utilizou um registro civil adulterado para emitir uma Carteira de Identidade Nacional (CIN) no Distrito Federal e, na sequência, conseguiu expedir o passaporte brasileiro.

Após a detenção no terminal aéreo, o investigado foi submetido à audiência de custódia, na qual a Justiça decidiu converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. A Polícia Civil informou que as diligências continuam para aprofundar o envolvimento do suspeito no esquema e identificar possíveis coautores ou intermediários responsáveis pela falsificação dos documentos.