Em entrevista às jornalistas Sibele Negromonte e Mariana Niederauer, o empresário falou da situação econômica atual e das expectativas para o ano que vem - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O ajuste fiscal aprovado, nesta terça-feira (24/11), pela Câmara dos Deputados, o início da escala 5x2, previsto para 16 de dezembro, o impacto econômico das canetas emagrecedoras e a proibição das casas de apostas foram alguns dos principais temas debatidos por Álvaro Silveira Júnior, vice-presidente da Fecomércio-DF, no programa CB.Poder, parceria do Correio com a TV Brasília. Em entrevista às jornalistas Sibele Negromonte e Mariana Niederauer, o empresário analisou a situação econômica atual e as expectativas para o ano que vem.

Como você analisa o ajuste fiscal?

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Claro que é bom o ajuste, mas o que a gente mais precisava de uma sinalização, não precisa nem cortar, é não deixar a despesa crescer. É isso que, na nossa opinião, traria uma calma maior para os mercados. Porque estamos vivendo num mundo, não é um problema só do Brasil, com duas guerras mundiais ao mesmo tempo. Isso é um desafio. Essa questão de falta de clareza de como o crescimento do gasto público vai se comportar nos próximos quatro anos. Você pega o dólar, que estava em R$ 5, com tendência de descer mais um pouco, e ele vai a R$ 6. Esse ajuste resolve um pouco do ano que vem, mas em 2028, 2029 e 2030? De 15 dias para cá, nós, que somos empresários, temos uma corrida dos bancos nas empresas para atualizar números. O crédito ficou muito difícil, os bancos estão extremamente receosos. Temos o problema do Banco do Brasil, que infelizmente aconteceu numa hora ruim. No meio desse cenário todo, o principal banco brasileiro tomar um prejuízo que tomou. Isso poluiu o ambiente de crédito. Hoje, o crédito encareceu e ficou escasso. Isso pode pegar muitas empresas no contrapé neste fim de ano difícil, quando não temos o horizonte que vamos chegar em termos de controle de gasto público para criar um ambiente econômico melhor.

Que sinalização seria essa?

De política macroeconômica. Você tem muita coisa indexada na receita. Por exemplo, isso passou ontem no pacote, o ganho que o Brasil vai ter este ano com petróleo, que nós somos exportadores líquidos de petróleo, isso está nos ajudando muito. Mas, teoricamente, teria que indexar saúde, educação. O que precisamos rever são essas indexações e cada dia mais melhorar o gasto público, não deixá-lo crescer mais. Ele saiu de 71% para 82% do PIB. Isso é uma sinalização. A arrecadação cresceu, mas a despesa cresceu mais. Vamos ter que achar esse balanço como sinalização. Não precisa cortar. Os programas sociais são muito importantes, são uma conquista do povo brasileiro, mas precisamos ter responsabilidade porque, se não, isso é o efeito rebote. A pior coisa que existe para as pessoas que mais precisam é o ambiente de inflação alta, e os juros desse tamanho, com o dólar descontrolado, vai criar isso.

Como o setor produtivo está se preparando para a adoção da escala 5x2?

A gente lamenta muito a infelicidade da data. Vai começar em 16 de dezembro, a semana antes da semana mais importante principalmente para o varejo. Mas a escala 5x2 é uma conquista, apesar que você tem quase 50 milhões pelo sistema CLT e metade já era 5x2. Ela traz alguns desafios para uma Redação, que tem plantão, um aviador, o setor da saúde. Estamos esperando sair essas regulamentações, mas o empresário vai se adaptar. O que vamos ter que nos acostumar, talvez, é com um comportamento diferente no ato de consumir e de comprar. Muitas vezes, vamos ter restaurantes fechando segunda-feira, porque ele precisa arrumar um jeito de dar folga. Agora, não estou vendo nenhum movimento de grandes contratações, pelo contrário. Está todo mundo muito preocupado com o cenário do ano que vem. Estou vendo mais as empresas olhando para dentro de casa e reorganizando com o que têm.

Vocês já percebem o impacto das canetas emagrecedoras na economia?

Em vários setores. O setor de proteína foi o beneficiado, você aumentou o consumo de proteínas, suplementos alimentares. Agora, o segmento de carboidrato caiu assustadoramente. As pessoas comem menos. Um hábito que a maioria dos restaurantes está começando a adotar, e que acho que é certo, é o meio prato, porque as pessoas não têm fome.

E a proibição das bets?

A questão das bets eu entendo que a proibição delas foi muito importante. Eu só lamento a forma, porque passamos de novo a mensagem errada de rasgar a legislação da noite para o dia, mas tudo bem. O efeito na sociedade é muito bom. Eu mesmo tive um funcionário que tentou suicídio porque estava endividado com o tigrinho. A doença psicossocial que isso estava gerando era muito grande. Agora, acho que o governo precisa ir para cima porque se aposta em bet fora do Brasil. Mas só de ter proibido já dificulta muito e traz um benefício social muito grande para todos nós enquanto sociedade.

Assista à entrevista completa:

*Estagiária sob supervisão de Eduardo Pinho