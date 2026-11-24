Joaquim Bezerra, presidente do Conselho Federal de Contabilidade, foi o convidado desta terça-feira (24/11), no estúdio da Redação do Correio - (crédito: Pedro Paulo Cardoso CB/DA Press)

O Correio Entrevista recebeu, nesta terça-feira (24/11), o presidente do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Joaquim Bezerra, para falar sobre a atuação do órgão na aprovação do ajuste fiscal e da reforma tributária. Às jornalistas Mariana Niederauer e Sibele Negromonte, Bezerra reforçou a necessidade de gerir os recursos para conquistar a confiança da população em órgãos públicos.

Sobre a recente aprovação do ajuste fiscal, Bezerra avalia que a mudança seria enfrentada por qualquer candidato que fosse eleito. “No começo de toda gestão, há sempre uma expectativa para o ajuste do orçamento”, disse. O presidente do Conselho também comentou que, durante a fase pré-eleitoral, houve medidas que impactaram diretamente o orçamento futuro.

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Comprometido com o bem-estar fiscal e com a transparência, assim que o presidente Lula foi reeleito, o Conselho se pronunciou. “Emitimos uma carta aberta juntamente com a associação dos membros dos 33 Tribunais de Contas aos governadores e ao presidente da República afirmando que, para nós, era muito mais importante a qualidade do gasto do que arrecadar mais ou gastar menos”, afirmou Bezerra. “O que o cidadão quer é que a política pública aconteça e chegue na ponta. Ninguém reclama de pagar muito imposto se os direitos garantidos pela Constituição lá no artigo 5º funcionam”, acrescentou.

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Uma das principais iniciativas do Conselho Federal de Contabilidade vai ser lançada em janeiro. O presidente do órgão explicou, em primeira mão ao Correio, como vai funcionar o Observatório Social do Gasto Público. “Vamos ter em mãos informações constantes de como as emendas estão sendo aplicadas, como que o recurso que é repassado da União para os estados está sendo aplicado”, disse Joaquim Bezerra.

Ele explica que, muitas vezes, a verba é repassada para o estado, porém, por questões burocráticas, a licitação não é feita. “Essa verba fica parada e demora para fazer alguma licitação. Quando ocorre essa licitação, aquele dinheiro destinado já não é suficiente, porque veio a inflação, por exemplo”, disse. Bezerra ainda cita que, no Tribunal de Contas da União (TCU), há 10 mil obras paradas.



Confiança

Para Joaquim Bezerra, uma das dificuldades do setor público brasileiro é conquistar a confiança da população. “As instituições precisam elevar a confiança pública da sociedade. É preciso que a gente olhe para um dado e esse dado não seja questionado. É isso que fragiliza o mercado”, explicou.

Bezerra reforça que o lançamento do Observatório Social reforça a importância da transparência. “Esse tipo de detalhe de transparência é importante. Porque, senão, o recurso se perde. Também é fundamental entender como essa emenda foi colocada dentro do planejamento estratégico da cidade e do Estado”, pontuou.

Assista à entrevista completa: