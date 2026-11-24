O Correio Entrevista recebeu, nesta terça-feira (24/11), o presidente do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Joaquim Bezerra, para falar sobre a atuação do órgão na aprovação do ajuste fiscal e da reforma tributária. Às jornalistas Mariana Niederauer e Sibele Negromonte, Bezerra reforçou a necessidade de gerir os recursos para conquistar a confiança da população em órgãos públicos.
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Sobre a recente aprovação do ajuste fiscal, Bezerra avalia que a mudança seria enfrentada por qualquer candidato que fosse eleito. “No começo de toda gestão, há sempre uma expectativa para o ajuste do orçamento”, disse. O presidente do Conselho também comentou que, durante a fase pré-eleitoral, houve medidas que impactaram diretamente o orçamento futuro.
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Comprometido com o bem-estar fiscal e com a transparência, assim que o presidente Lula foi reeleito, o Conselho se pronunciou. “Emitimos uma carta aberta juntamente com a associação dos membros dos 33 Tribunais de Contas aos governadores e ao presidente da República afirmando que, para nós, era muito mais importante a qualidade do gasto do que arrecadar mais ou gastar menos”, afirmou Bezerra. “O que o cidadão quer é que a política pública aconteça e chegue na ponta. Ninguém reclama de pagar muito imposto se os direitos garantidos pela Constituição lá no artigo 5º funcionam”, acrescentou.
Uma das principais iniciativas do Conselho Federal de Contabilidade vai ser lançada em janeiro. O presidente do órgão explicou, em primeira mão ao Correio, como vai funcionar o Observatório Social do Gasto Público. “Vamos ter em mãos informações constantes de como as emendas estão sendo aplicadas, como que o recurso que é repassado da União para os estados está sendo aplicado”, disse Joaquim Bezerra.
Ele explica que, muitas vezes, a verba é repassada para o estado, porém, por questões burocráticas, a licitação não é feita. “Essa verba fica parada e demora para fazer alguma licitação. Quando ocorre essa licitação, aquele dinheiro destinado já não é suficiente, porque veio a inflação, por exemplo”, disse. Bezerra ainda cita que, no Tribunal de Contas da União (TCU), há 10 mil obras paradas.
Confiança
Para Joaquim Bezerra, uma das dificuldades do setor público brasileiro é conquistar a confiança da população. “As instituições precisam elevar a confiança pública da sociedade. É preciso que a gente olhe para um dado e esse dado não seja questionado. É isso que fragiliza o mercado”, explicou.
Bezerra reforça que o lançamento do Observatório Social reforça a importância da transparência. “Esse tipo de detalhe de transparência é importante. Porque, senão, o recurso se perde. Também é fundamental entender como essa emenda foi colocada dentro do planejamento estratégico da cidade e do Estado”, pontuou.
Assista à entrevista completa: