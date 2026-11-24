Pontos turísticos da cidade estão iluminados para o Natal - (crédito: Divulgação)

De 28 de novembro a 6 de janeiro, Pirenópolis (GO) recebe o Natal do Cerrado. A programação de fim de ano inclui a chegada do Papai Noel, desfile, cantatas, apresentações escolares, danças folclóricas, espetáculos teatrais, shows musicais e iluminação natalina nas ruas, praças e monumentos históricos da cidade.

A festa terá início com a chegada do Papai Noel, que irá percorrer as ruas em um trenzinho a partir das 17h do dia 28 de novembro. A entrada da cidade já está iluminada para receber os visitantes. É possível encontrar decoração natalina em locais como a Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário, a Igreja do Bonfim, a Ponte do Carmo, a Rua Aurora e o Coreto.

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A Vila de Natal será instalada no Largo da Matriz. No local, será realizada a maioria das atividades. Algumas das atrações confirmadas durante este mês são Mistura Fina, o espetáculo Natal Encantado, com Hugo Vitti e Clara Luz.

Alunos da rede municipal também vão participar do evento com apresentações culturais. Estão envolvidos estudantes da educação infantil do Complexo Educacional e das unidades Professora Olívia, Geraldo de Morais, Luciano da Silva Peixoto e Dom Emanuel.