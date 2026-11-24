Pedro Paulo Bahia (ao centro, de colete vermelho) durante o Aloha Paraty, há duas semanas, que marcou sua volta às competições após a cirurgia de câncer de próstata. - (crédito: Arquivo Pessoal)

Átila Lustosa*

No próximo sábado (28/11), a orla do Lago Paranoá será palco da primeira edição da Remada Azul, regata solidária que vai mobilizar a capital em torno da saúde masculina. A concentração será a partir das 9h, na Ermida Dom Bosco.

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O evento é gratuito, sem fins lucrativos e sem caráter competitivo. O objetivo é celebrar, integrar a comunidade e alertar para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata.

A iniciativa foi idealizada pelo remador Pedro Paulo Bahia, integrante da equipe Carcarás, da base Remo Brasília, no Minas Brasília Tênis Clube. Ele decidiu criar a remada depois da própria cirurgia.

“Meu diagnóstico foi em março. Fiquei mais de um mês sem poder remar. Mas convivendo com a comunidade do remo, me senti estimulado. Eu sempre compartilhei a minha situação, a minha doença com os colegas, sempre com foco na prevenção”, contou Pedro Paulo ao Correio.

Ele descobriu a doença em um check-up de rotina. “Havia um ano que eu não ia ao urologista. Todo ano eu faço um check-up. Ele fez o exame de PSA que, pela primeira vez, deu alterado. Repetimos o exame, deu alterado, aí passamos para exames mais apurados, como ultrassom, ressonância. Por fim, uma biópsia revelou o meu câncer num estágio muito inicial”, relatou.

A cirurgia foi realizada em 11 de agosto pelo urologista Rodrigo Braz. “Um mês depois eu já estava voltando com a minha vida. Sou estudante 60+ da UnB, sou remador, ainda trabalho e hoje estou com a vida praticamente normal”, disse.

Para ele, a principal mensagem do evento é a prevenção. “A medicina mais eficiente é a medicina preventiva. Não espere um sintoma de qualquer natureza para procurar um médico. Faça check-up preventivo, especialmente naquilo que diz respeito à saúde masculina. Existe muito preconceito e muita desinformação em torno do câncer de próstata”, afirmou.

Pedro Paulo também destacou o papel do esporte na recuperação. “A prática do esporte me ajudou muito neste momento de contingência. Reforço a importância de ter uma vida ativa, de praticar um esporte, ter uma atividade física permanente”, completou.

O projeto é inspirado na Remada Rosa, idealizada desde 2014 pela atleta Patrícia Martins em apoio a pacientes com câncer de mama. O evento é aberto a todas as modalidades náuticas, como canoa havaiana, caiaque e remo olímpico, além de familiares e da comunidade geral.

SERVIÇO

Evento: Remada Azul Brasília — Regata Solidária de Va'a

Data: 28 de novembro (sábado)

Horário: Concentração a partir das 9h

Local: Ermida Dom Bosco — Lago Paranoá, Brasília - DF

Participação: Gratuita e aberta ao público (orienta-se o uso de camiseta azul)

*Estagiário sob a supervisão de Tharsila Prates