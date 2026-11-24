Vítima foi atacada com facada no peito - (crédito: Material cedido ao Correio)

A Polícia Civil (PCDF) prendeu, nesta terça-feira (24/11), o último envolvido no assassinato de um jovem de 19 anos no Itapoã II. O crime ocorreu na madrugada de 11 de outubro e vitimou Erick de Sousa Nunes. Câmeras de segurança registraram o ataque.

Erick estava na companhia de familiares em frente a uma farmácia, por volta das 3h30. Neste horário, as câmeras mostram o momento em que um dos três autores o ataca com um golpe de faca no peito. Ele foge em seguida, e a vítima é acolhida pelo grupo.

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As imagens, depoimentos de testemunhas e investigações paralelas permitiram às equipes da Seção de Investigação de Crimes Violentos (SICVIO) da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) identificar três autores. O primeiro foi preso em 28 de outubro, no Residencial Via Leste, em Planaltina (GO). O segundo, também preso, teria desferido uma facada no braço do primo de Erick.

Nesta terça-feira, a PCDF prendeu Ítalo Gabriel. As investigações revelam que o homicídio ocorreu após uma discussão anterior entre os autores e a vítima.