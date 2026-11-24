O telefone 193, do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), está temporariamente indisponível para receber ligações de celulares, informou a corporação. O comunicado foi feito na noite desta terça-feira (24/11).

Segundo o CBMDF, a falha está associada a questões técnicas. Enquanto o serviço não for normalizado, em caso de emergência, a corporação pede para que as ligações sejam feitas aos números 190 e 3020-5959.

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O aviso sobre o restabelecimento do serviço será divulgado nas redes sociais oficiais da corporação.