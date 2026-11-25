Um pastor identificado como José Bezerra foi assassinado a facadas durante um momento de oração na igreja onde era titular, - (crédito: Material cedido ao Correio)

O pastor José Bezerra foi assassinado a facadas durante um momento de oração dentro da Igreja Evangélica Pentecostal Luz e Vida, liderada por ele, na Cidade Ocidental (GO), distante cerca de 50km de Brasília. O autor do crime, um homem de 47 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO).

Em entrevista ao Correio, o sargento Renato Martins, responsável pela ocorrência, relatou que a PM foi acionada às 8h10. O informante denunciou que um homem havia invadido o templo e, enquanto os fiéis estavam de joelhos em oração, atacou o pastor. Ao ouvir os gritos do religioso, os presentes se assustaram e uma mulher tentou intervir e levou uma facada na mão.

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O Correio apurou que o autor era membro da igreja e recebeu, do pastor, um ofício para o cargo de obreiro. Testemunhas afirmam que o homem pretendia assumir a liderança da igreja.

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Segundo o sargento Martins, com base nas características físicas e as vestimentas do suspeito, as equipes seguiram rumo ao templo. No caminho, próximo ao lago Jacob, encontraram um homem semelhante correndo na orla.

“O abordamos e as características batiam com as informadas pelo denunciante. Perguntamos onde estava a faca do crime e ele disse que tinha jogado no lago. Ele foi preso em flagrante e decidiu não falar nada. Negou o crime”, afirmou o policial.

A Prefeitura de Cidade Ocidental manifestou pesar por meio de nota publicada nas redes sociais. “Neste momento de dor e despedida, expressamos nossas sinceras condolências aos familiares, amigos e a toda a comunidade evangélica. Que Deus conforte o coração de todos e que seu legado de fé e dedicação ao próximo permaneça vivo na memória daqueles que tiveram a oportunidade de conviver com ele.”