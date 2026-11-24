Tribunal do Júri de Planaltina condenou Glaydson Monteiro Pedrosa a 15 anos e oito meses de prisão por homicídio qualificado e tortura - (crédito: Agencia Brasil )

Um homem foi condenado a 15 anos e oito meses de prisão pelos crimes de homicídio qualificado e tortura, cometidos em março de 2023, no Núcleo Rural Sarandy, em Planaltina (DF). A condenação de Glaydson Monteiro Pedrosa ocorreu na última quinta-feira (19/11), e o juiz negou ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Glaydson participou de dois crimes diferentes, mas ocorridos na mesma localidade e com poucos dias de intervalo. O primeiro envolveu a tortura de um homem, submetido a agressões físicas e ameaças para que confessasse o suposto furto de uma arma de fogo. O segundo terminou com a morte de Wanderson Bezerra da Silva, atingido por diversos tiros.

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O homicídio aconteceu em 11 de março de 2023, por volta do meio-dia. Conforme os fatos reconhecidos pelo Conselho de Sentença, Glaydson e um comparsa ainda não identificado efetuaram vários disparos contra Wanderson. A vítima estava desarmada e embriagada no momento do ataque.

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Além do homicídio, Glaydson foi condenado por um episódio de tortura registrado em 8 de março de 2023, apenas três dias antes da morte de Wanderson. Também no Núcleo Rural Sarandy, ele e outro comparsa submeteram um homem a intenso sofrimento físico e mental.

Glaydson Monteiro Pedrosa já estava preso preventivamente durante a tramitação do processo. Ao proferir a sentença condenatória, o juiz negou ao réu o direito de recorrer em liberdade.

A decisão foi fundamentada na gravidade concreta dos crimes, na periculosidade atribuída ao condenado e na necessidade de garantir a ordem pública. O magistrado também determinou a execução imediata da pena, fixada em 15 anos e oito meses de reclusão, com início em regime fechado.

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates