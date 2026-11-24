Menina de 14 anos é vítima de tentativa estupro dentro de ônibus no Gama - (crédito: Dmytro Sheremeta/Freepik)

Uma mulher sofreu uma tentativa de estupro na Quadra 104 do Sudoeste. A vítima relatou à Polícia Militar ter evitado a consumação do ato ao aplicar golpes de jiu-jítsu, modalidade em que ela é faixa marrom. O autor foi capturado pela Polícia Militar.

O crime ocorreu na manhã de sexta-feira (20/11). No dia, a mulher abordou uma viatura da PM e, ferida, relatou ter o episódio violento. Ela foi amparada pelas equipes e conduzida à 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro), onde registrou boletim de ocorrência.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A prisão do autor ocorreu na noite de domingo (22/11). Os militares tinham em mãos as características físicas do suspeito. Ele foi localizado próximo ao Cruzeiro Center e, segundo a corporação, é suspeito de envolvimento em outros casos de importunação sexual na região. Como não havia situação de flagrante delito, ele foi liberado na delegacia após os procedimentos de qualificação. O caso é investigado pela Polícia Civil.