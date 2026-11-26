Sob o sereno e o céu cinzento que encobria a Quadra 13 da Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal, dois fiéis amparavam-se na parede recém-pintada da Igreja Evangélica Pentecostal Luz e Vida. Estavam com o semblante abatido de quem recebera, seis horas antes, a notícia de uma tragédia. As portas de ferro do templo permaneciam trancadas, e na grade da entrada um pedaço de TNT preto balançava ao vento. Há 12 anos, o pastor José Bezerra, 71 anos, conduzia, com brio, mais de 180 membros daquela comunidade. Na manhã de ontem, sua trajetória encerrou-se de joelhos enquanto orava de olhos fechados.

Pouco antes das 8h de ontem, Bruno Marcelo, 48, esperava, com outros cinco fiéis, a abertura do templo para a quarta-feira de oração. Começava às 8h e durava uma hora. Em ponto, José Bezerra destrancou a igreja e posicionou-se no lugar de sempre: ao lado do instrumento de bateria. Cada um dos presentes escolheu um canto para ajoelhar-se. Bruno sentou-se e esperou todos se curvarem. Dez minutos depois, tirou da cintura uma faca do tipo punhal e atacou o pastor.

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Os gritos do religioso interromperam os clamores. Desesperados, alguns tentaram intervir. Uma missionária sofreu um corte profundo na mão. Um fiel que havia acabado de chegar para a oração presenciou a saída do agressor do templo. Bruno dirigiu-se a ele: "Não se envolve, não. Você não sabe o que está acontecendo". Mas o homem não entendeu o recado. Quando entrou, encontrou o pastor caído, ensanguentado e já morto.

Motivação

Bruno não era um estranho. Era um dos frequentadores da igreja. Congregou no templo de José Bezerra por cerca de quatro anos. Nesse tempo, o pastor o ungiu com óleo ao alçá-lo ao posto de obreiro. Bruno registrou o momento em foto e publicou nas redes sociais. No registro, aparece vestido com terno e gravata, de joelhos, com os olhos fechados e mãos erguidas ao céu.

Há oito meses, todavia, deixou a congregação e passou a frequentar uma outra igreja evangélica da cidade. Sob condição de anonimato, um fiel, braço-direito do pastor, descreve o comportamento de Bruno enquanto membro da Pentecostal Luz e Vida. Discreto e comedido, Bruno não dava espaço para perguntas sobre a vida pessoal. Mas o recato vinha acompanhado do desejo de protagonismo.

"Ele sempre queria oportunidades para falar no púlpito. Quando não concedia, achava ruim, fechava a cara. Meu pastor não tinha inimigos. Pelo contrário, tratava a todos com respeito e tinha uma educação que nunca vi antes. Se uma pessoa almeja um cargo, ela se prepara para trilhar aquele caminho. Ele (Bruno) queria a todo custo a atenção", narrou.

Bruno mudou de visual pelo menos três vezes durante o período na igreja. Chegou no estilo rocker, com barba branca abaixo do queixo. Não demorou e raspou a cabeça, tirou a barba e mudou o traje para o social. A terceira versão foi registrada no cubículo da viatura da Polícia Militar ontem: calça jeans, tênis esportivo, óculos de sol, barba escura, cabelo e uma tatuagem que começa no peito esquerdo e fecha todo o braço. "Não conhecíamos essa versão dele. Era completamente o oposto", frisa o fiel.

Bruno foi preso em flagrante horas depois do crime pela Polícia Militar do Estado de Goiás. O sargento Renato Martins disse ao Correio ter recebido o chamado às 8h10. No trajeto do quartel para o templo, viu um homem próximo ao lago Jacob com as mesmas características informadas pelo denunciante. Era Bruno. Ele foi abordado, afirmou ter lançado a faca na água e negou o crime.

Humilde e devoto

Nascido no sertão do Ceará, José Bezerra deslocou-se cedo para Brasília para trabalhar. Dedicou a juventude e a vida adulta como garçom de restaurantes de alto padrão da capital federal e mordomo de autoridades. Depois de aposentado, decidiu zelar pelo evangelismo e fundou uma igreja.

José casou-se, teve três filhos e morava no residencial Morada das Garças, na Cidade Ocidental. O fiel entrevistado pela reportagem descreve o líder religioso como uma pessoa humilde, atenciosa e que empenhava-se aos pobres e necessitados. "Ele anunciou que voltaria a trabalhar na prefeitura, mesmo depois de aposentado, para doar 50% do salário à compra de mantimentos para aqueles que precisavam", disse.

Uma vez ao mês, nos cultos de Santa Ceia, aos domingos, o pastor organizava uma ação de doação de alimentos para a montagem de cestas básicas. Os mantimentos eram entregues a fiéis mais carentes e a pessoas em situação de rua. "Ele era tão calmo e manso que eu mesmo o chamava atenção por tamanha bondade. Nunca o vi destratar ninguém."

Aos integrantes homens mais próximos na igreja, José Bezerra os chamava de "príncipe de Jesus". Alimentava, mesmo idoso, o sonho de construir uma catedral para pastorear.

Neste sábado e domingo, estava previsto para ocorrer um congresso no templo. Agora, com o pano preto sobre a grade, fiéis se dizem desolados e sem saber o que fazer. "Não sei como vai ser. Quem vai pastorear, como serão os cultos. A ficha não caiu", finalizou.