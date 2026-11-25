Placas de haxixe identificadas com adesivos do jogo eletrônico "GTA VI" foram apreendidas pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) durante a prisão de dois jovens de 21 anos no Recanto das Emas. Segundo as investigações, a dupla operava um esquema de entrega rápida ("delivery") de entorpecentes de alto valor utilizando um carro alugado e mantinha uma casa na Quadra 300 exclusivamente como depósito e centro de fracionamento das drogas.

A ofensiva da 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas) começou há cerca de uma semana, a partir de uma denúncia anônima sobre a movimentação suspeita no imóvel do Conjunto 26. Por volta das 15h dessa terça-feira (24/11), agentes da Seção de Repressão às Drogas (SRD) passaram a monitorar o endereço e flagraram a chegada de um Fiat Fastback cinza-claro ocupado pelos dois suspeitos — um deles já havia sido detido pelo mesmo crime em março de 2025.

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Durante a campana, os policiais observaram que os jovens entravam rapidamente na residência, recolhiam porções de droga e saíam para fazer entregas diretamente pela janela do passageiro em pontos da própria Quadra 300. Duas vendas foram presenciadas pela equipe: uma para um pedestre, no Conjunto 51, e outra para um motociclista, no Conjunto 9.

Quando a dupla retornou pela terceira vez ao imóvel, os agentes realizaram a abordagem. Com o passageiro, foram encontradas uma porção de cocaína, outra de skunk e as chaves da residência.

Depósito e material apreendido

Dentro da casa, além das 18 placas de haxixe (parte delas estampada com adesivos de "GTA VI" e "Viva México"), os policiais recolheram três tabletes grandes e porções fracionadas de skunk, além de diversas porções de cloridrato de cocaína.

Também foram apreendidos R$ 7.637 em dinheiro vivo, cinco balanças de precisão, duas facas com vestígios de entorpecentes, rolos de plástico filme, embalagens tipo ziplock, quatro celulares e cartões bancários. O carro usado nas entregas e uma motocicleta Honda CG 160 Titan preta também foram recolhidos.

Aos policiais, o motorista afirmou que alugou a casa há cerca de um mês por R$ 1,8 mil e locou o automóvel em uma agência do aeroporto especificamente para realizar o transporte das drogas.

Levados à 27ª DP, os dois jovens foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico, crimes inafiançáveis. Após exame no Instituto de Medicina Legal (IML), ambos foram encaminhados à carceragem da Polícia Civil, onde permanecem à disposição da Justiça.