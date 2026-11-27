Decor prendeu mais de 70 integrantes da facção Comboio do Cão, com apreensão de armas e munições - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

Em quase duas décadas de existência, a facção brasiliense Comboio do Cão (CDC) recuou com o uso de armas para o derramamento do sangue inimigo e priorizou a lavagem de capitais e a inserção na economia formal para a obtenção de lucros ilícitos. O relatório Cenários do Crime Organizado no Brasil, elaborado pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), revela a infiltração da organização criminosa em cinco setores empresariais específicos na capital federal — distribuidoras de bebidas, construtora, transportadora, tabacaria e supermercado.

Em 2024, uma megaoperação da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Civil do DF (Draco) expôs essa engrenagem. A operação Fittizia desmantelou um esquema de lavagem de dinheiro e fraudes financeiras gerenciado pelo Comboio do Cão. À época, foram cumpridos 14 mandados de prisão cautelar e 14 de busca e apreensão em três cidades do DF, em Goiás e na Paraíba.

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A partir de uma investigação contra um faccionado que utilizava um documento de identificação falso, a polícia identificou uma rede criminosa estruturada que operava por meio de empresas fantasmas, utilizando contas bancárias em nome de laranjas para lavar capitais obtidos em esquemas fraudulentos. Segundo as investigações, a ação dos autores envolvia a criação de empresas fictícias utilizadas para ocultar e movimentar recursos provenientes de atividades ilícitas, dificultando o rastreamento de sua origem criminosa.

A operação foi a ponta do iceberg do esquema mais sofisticado adotado pela facção. Mecanismo bem diferente do empregado no nascimento da cúpula. Segundo investigadores, a priorização pela lavagem de capitais deve-se aos altos custos financeiros e repressão policial intensa em desfavor dos confrontos armados. A atuação empresarial, todavia, permite a movimentação de bilhões de reais de forma mais discreta.

Começo

O Comboio do Cão surgiu dentro da Penitenciária do Distrito Federal 2 (PDF 2), no Complexo Penitenciário da Papuda, entre 2008 e 2009, por parte de três detentos, Rogério Peste, Marcão 121 e Marcelo Lacraia. No começo, a maioria dos membros era de dentro da cadeia, mas à medida que ganharam a liberdade, as diretrizes foram destinadas a outras pessoas. Entre os nomes estão: Fabiano Sabino, vulgo FB, preso desde 2017, e Willian Peres Rodrigues, o Wilinha, que estava foragido desde 2019 e foi capturado em Paranhos (MS), em abril deste ano. Com a dupla encarcerada, outro criminoso assumiu o posto e está na mira da polícia.

Desde o surgimento, a base da facção opera em pontos estratégicos no Riacho Fundo 2, como em bares e em casas de criminosos. Até 2019, pelo menos, a disputa por pontos de tráfico de drogas resultou em inúmeros assassinatos embasados no "acerto de contas". A Polícia Civil estimava, em 2021, 500 ocorrências e 30 homicídios praticados pelo grupo. A operação de destaque, uma das mais repressivas contra a organização, prendeu, em 2019, 46 faccionados por atuação no tráfico de drogas, homicídios, lavagem de dinheiro, entre outros crimes.

"O CDC obteve avaliações destacadas nos elementos relacionados à lavagem de capital e à atuação em mercados lícitos. A facção possui histórico de utilização de distribuidoras de bebidas, construtora, transportadora, tabacaria e supermercado para lavagem de capitais da facção", registrou o estudo da Abin.

Mesmo após a tentativa frustrada de alinhamento, o CDC segue com postura pragmática focada em ganhos financeiros, evitando embates diretos e mantendo neutralidade em relação aos demais grupos, enquanto a Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP-DF) afirma acompanhar essas dinâmicas e atuar em operações permanentes para descapitalizar as organizações.