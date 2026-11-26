Acusado havia sido solto após juíza alegar a mudança de endereço da vítima como fator de redução de risco - (crédito: Maurenilson Freire/CB/D.A Press)

O Tribunal do Júri condenou, nesta quinta-feira (26/11), um homem de 43 anos por tentativa de feminicídio praticada contra a companheira. O ataque ocorreu em 1º de março no Residencial do Bosque, em São Sebastião, e foi cometido na frente das filhas da vítima, de 5 meses e 5 anos.

A vítima e o autor, identificado como Alexsandro Mourão Nascimento, mantinham relacionamento amoroso. Na tarde de 1º de março, segundo consta nos autos do processo, o casal discutiu pelo fato de o homem ter descartado as bebidas da vítima. O agressor pegou uma faca e atingiu a mulher com golpes na nuca, no peito, no colo e nas pernas.

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Ferida, a vítima conseguiu fugir, abriu a grade de casa e pediu socorro. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital de Base.

O Ministério Público denunciou Marcelo Alves da Silva por tentativa de feminicídio, com incidência de causas de aumento de pena e agravante por motivo fútil ou torpe. Nesta quarta, em plenário, o homem recebeu a pena de 19 anos e 5 meses.

Onde pedir ajuda

» Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

» Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF). E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br. WhatsApp: (61) 98626-1197. Site: www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher.

» Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. A denúncia pode ser feita de forma anônima, 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

» Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia, todos os dias.

Deam 1: previne, reprime e investiga os crimes praticados contra a mulher em todo o DF, à exceção de Ceilândia. Endereço: EQS 204/205, Asa Sul. Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673. E-mail: deam_sa@pcdf.df.gov.br.

Deam 2: previne, reprime e investiga crimes contra a mulher praticados em Ceilândia. Endereço: St. M QNM 2, Ceilândia. Telefones: 3207-7391/ 3207-7408/ 3207-7438.