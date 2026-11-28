A operadora de planos de saúde Geap ampliou em 1.200% a rede de atendimento nos últimos três anos e atende mais de 428 mil beneficiários. Desses, 69 mil no Distrito Federal. Em entrevista aos jornalistas Mila Ferreira e Ronayre Nunes, no CB.Poder, o diretor-presidente da Geap Saúde, Douglas Vicente Figueredo, falou sobre os números positivos e explicou o processo de expansão da rede.

A que o senhor atribui o crescimento da Geap Saúde?

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Falo muito de uma tríade entre o plano de saúde, o prestador e o beneficiário. O prestador é quem atende, e nós financiamos e organizamos toda essa cadeia. A Geap tinha a perspectiva de sair de um patamar de 170 mil clientes e chegar a 430 mil, meta que seria alcançada até o fim de 2026. Para acompanhar esse crescimento, era necessário ampliar a rede de atendimento. Antes, tínhamos aproximadamente 15 mil prestadores. Hoje, concluímos uma rede com cerca de 160 mil postos de atendimento, considerando hospitais, laboratórios e clínicas. É uma expansão extraordinária, nunca vista na história da operadora. Tudo isso para atender ao servidor público.

Como essa expansão ocorreu?

A primeira preocupação foi identificar quem oferece atendimento de qualidade. Esse serviço está concentrado em alguns grandes grupos e instituições importantes. Em Brasília, o primeiro passo foi credenciar o Hospital Sírio-Libanês, uma instituição muito importante, reconhecida pelos elevados índices de qualidade, tanto na hotelaria quanto na assistência médica. No Brasil, esse processo foi ampliado por meio de grandes grupos. Entramos em negociação com a Amil, hoje chamada Total Care, e credenciamos todos os seus hospitais na Geap Saúde. Fizemos o mesmo com a Hapvida, que possui 70 hospitais e uma estrutura muito forte no Nordeste. Foi um processo árduo de negociação, mas conseguimos credenciar todas essas unidades. Também credenciamos os 17 hospitais da Rede D'Or, com forte atuação no Centro-Oeste e no Sudeste, além de hospitais da Unimed. Nesse último caso, o processo é gradual. Começamos no início deste ano e vamos concluir, em Brasília, no início do próximo mês, o credenciamento de toda a rede hospitalar da Unimed. Trabalhamos com os principais grupos de hospitais, laboratórios e clínicas do país. Nos laboratórios, por exemplo, temos o Sabin. Investimos muito nessa relação e na oferta de atendimento de qualidade.

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Qual é a importância de Brasília para a estratégia de expansão da Geap?

Brasília é o espelho. Estamos o tempo todo olhando para cá. Como atuamos especialmente com o servidor público, a capital é a base do olhar de todos. É a partir daqui que observamos a rede e o atendimento para conseguirmos prospectar e crescer nos demais locais.

Com a chegada de um novo ano, os servidores estão na expectativa de um possível aumento...

Tenho dificuldade de detalhar numericamente e gerar expectativas sobre isso. Mas é importante explicar a composição do reajuste e o cenário atual. Quando falamos em reajuste, a primeira preocupação é quanto se consome e qual é o perfil do usuário. Depois, consideramos a inflação médica e o impacto no bolso de cada beneficiário. O que posso dizer é que normalmente temos o menor reajuste médio do mercado. Isso precisa ser associado ao perfil de quem atendemos. Aproximadamente 50% da nossa carteira é composta por idosos. Não há nenhuma autogestão no Brasil com esse percentual. Temos também o maior número proporcional de beneficiários centenários. São 720 pessoas com mais de 100 anos. Quando assumi, tínhamos 600 centenários. Hoje, são 720. É um volume que nos orgulha e significa que estamos oferecendo assistência e aumentando nossa credibilidade com esse público. Para avaliar a credibilidade de um plano de saúde, é importante observar a quantidade de idosos que permanece nele.

A Geap anunciou um investimento de quase R$ 1 bilhão em serviços extras nos últimos três anos. Do que se trata esse investimento?

A primeira questão é a prevenção. Precisamos identificar quais instrumentos podemos utilizar para evitar que a sinistralidade se eleve, mesmo com uma carteira composta por muitos idosos. Investimos quase R$ 1 bilhão, ao longo desses três anos, em iniciativas que não estão no rol da ANS, que chamamos de Extra Rol. Isso inclui medicamentos e procedimentos como Prolia e Oncotype, além de serviços de home care, que oferecem assistência no domicílio. Equipamos quartos e estruturamos ambientes para proporcionar mais conforto e uma assistência mais próxima da família. Investimos muito nesse segmento. Também temos a vacina contra o HPV e fomos o único plano de saúde a vacinar beneficiários durante o auge da dengue no Distrito Federal. Vacinamos 6 mil clientes.

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