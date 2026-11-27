Uma mulher ficou ferida a golpes de faca na perna após seu companheiro a atacar e atear fogo na residência para tentar mata-lá no QC01 Cj O, de Santa Maria, na tarde desta sexta-feira (27/11). Ao saberem da tentativa de feminicídio, populares lincharam o suspeito.

A mulher foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (PMDF). Ao ser atendida. No momento do atendimento, ela estava com um profundo ferimento na perna direita.

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Após os crimes, o suspeito fugiu e foi encontrado a duas quadras do imóvel incendiado. Ao ser abordado, ele relatou ter sido vítima de agressões físicas de vizinhos. Segundo a polícia, o homem apresentava avaria nos dentes frontais. Ao ser resgatada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a mulher manifestou o desejo de não representar queixa contra o companheiro.

Os dois foram encaminhados para unidades hospitalares diferentes. No Hospital Regional do Gama (HRG) ele foi conduzido à 20ª DP (Gama), onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante por tentativa de feminicídio.

O CBMDF foi acionado por causa do incêndio. A corporação informou que as chamas não se alastraram para outros apartamentos do local. No momento do resgate, a mulher estava consciente e orientada.

Em outro apartamento, um cachorro foi resgatado sem ferimentos.