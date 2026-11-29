No Distrito Federal, as imunizações são feitas em Unidades Básicas de Saúde (UBS) e pontos itinerantes - (crédito: Divulgação)

Em uma semana, o Distrito Federal registrou 494 diagnósticos de covid-19, consolidando uma alta que persiste há dois meses. A justificativa da Secretaria de Saúde (SES-DF) é que impulsionados pela circulação de uma nova variante do coronavírus e pela baixa procura por doses de reforço, os casos da doença atingiram o maior patamar semanal de 2026.

Apesar da escalada recente, que elevou o total acumulado do ano para 3.653 confirmações no DF, os indicadores de gravidade permanecem controlados, de acordo com a Secretaria de Saúde.

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Não houve registro de óbitos pela doença na última semana analisada, e a capital soma duas mortes por covid-19 em todo o ano — ambas de homens com mais de 60 anos.

Na comparação com o mesmo período de 2025, os dados atuais mostram queda de 65,4% no número de infectados (eram 10.550) e de 95,1% nas mortes (41 no ano passado).

Para os especialistas, o avanço nos diagnósticos pode estar associado à chegada da cepa PJ.2.1, monitorada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) desde 19 de novembro por seu maior potencial de transmissão, somada à queda na imunidade coletiva da população.

A explicação é da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) via Boletim InfoGripe. De acordo com os especialistas, a retomada das notificações no DF reflete um movimento observado em outras unidades da Federação, especialmente nas regiões Sul e Sudeste, além da Bahia.

A nova variante foi identificada em São Paulo, em Minas Gerais, no Espírito Santo, em Mato Grosso, no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.

Alerta

As pessoas consideradas mais vulneráveis entre os grupos etários mais atingidos pelas infecções ao longo de 2026, estão crianças menores de 2 anos (662 casos), seguidas pelos adultos de 40 a 49 anos (517) e de 30 a 39 anos (513).

Pelos dados do InfoGripe, avaliações preliminares indicam que as vacinas disponíveis na rede pública mantêm a eficácia contra a variante PJ.2.1, evitando a evolução para quadros graves e internações.

Para o coordenador da Infectologia do Hospital Brasília, da Rede Américas, André Bon, o crescimento no número de diagnósticos é multifatorial e não pode ser atribuído exclusivamente à detecção de uma nova variante. Segundo ele, é necessário identificar qual a real proporção de casos atuais causados pela PJ.2.1 para confirmar seu peso nesse cenário.

O infectologista explica que, desde o início da pandemia, a covid-19 apresenta uma dinâmica cíclica marcada por picos e vales, comportamento comum a diversas infecções virais. "Quando há um aumento de casos, muitas pessoas são infectadas, e o vírus passa a ter mais dificuldade para circular nos meses seguintes, por conta da imunidade adquirida. À medida que essa proteção natural ou vacinal diminui, volta a crescer a parcela de pessoas suscetíveis, abrindo espaço para uma nova onda de transmissões", detalha Bon.

Vacina

A vacina contra a covid-19 integra o calendário de rotina nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para crianças de 6 meses a menores de 5 anos (esquema de duas ou três doses), gestantes (a qualquer momento da gestação) e idosos a partir de 60 anos (reforço semestral).

Pessoas a partir de 5 anos que fazem parte de grupos especiais, como imunocomprometidos, pessoas com comorbidades, puérperas e trabalhadores da saúde têm direito a doses anuais ou semestrais, mediante apresentação de documento com foto, caderneta de vacinação e laudo ou comprovante da condição clínica.

Dia D

No esforço de identificar e eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, no Dia D de Combate à Dengue, mais de 450 profissionais participaram de uma força-tarefa.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, acompanhou as ações e ressaltou a importância de cada um fazer sua parte. Foi lançada a campanha de prevenção às arboviroses com o mote "Dengue, Zika e chikungunya: não dá pra ignorar".

A iniciativa reforça a importância de incorporar à rotina os cuidados para eliminar potenciais criadouros, como água parada em pneus, garrafas, calhas e vasos de plantas, além de alertar para os principais sintomas das doenças, como febre, manchas na pele, dores nas articulações, na cabeça e atrás dos olhos.

Em caso de sintomas, a orientação é manter a hidratação e procurar uma unidade de saúde.

Entre as iniciativas estão as estações disseminadoras de larvicida (EDLs), a borrifação residual intradomiciliar com inseticida, o monitoramento por armadilhas do tipo ovitrampas e a utilização de drones.

O diretor de Atenção Primária à Saúde da Região Sudoeste, Mélchior Brito de Oliveira, reiterou a necessidade de conscientização e fiscalização realizadas durante todo o ano: "A vacinação ocorre durante todo o ano, assim como as campanhas de prevenção. A dengue é uma doença que mata, mas pode ser evitada com a prevenção".

De janeiro a outubro deste ano, foram registrados 489,1 mil casos prováveis de dengue no país, 67% a menos do que em 2025 — quando houve 1,5 milhão de casos. Assim, em dois anos consecutivos há tendência de redução.