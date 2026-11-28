As decisões foram justificadas pelas administrações municipais como medidas preventivas diante do risco de disseminação das doenças em ambientes com grande concentração de pessoas - (crédito: Prefeitura de Divinópolis/Reprodução)

O aumento de registros de Covid-19 em municípios mineiros já começa a interferir na programação de Natal. Em Carmo do Cajuru, na Região Centro-Oeste, o evento Natal Iluminado, previsto para esta sexta-feira (27/11), às 19h, foi cancelado por decisão da Secretaria Municipal de Saúde, em conjunto com o Sicoob Divicred. Em Divinópolis, também no Centro-Oeste, a prefeitura suspendeu as atrações natalinas e adotou outras medidas para conter a transmissão de doenças, incluindo a Covid-19 e a escabiose, conhecida como sarna humana.

As decisões foram justificadas pelas administrações municipais como medidas preventivas diante do risco de disseminação das doenças em ambientes com grande concentração de pessoas. Em Carmo do Cajuru, uma nova data para a realização do Natal Iluminado ainda será anunciada pelos canais oficiais da prefeitura.

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Em Divinópolis, a prefeitura anunciou o cancelamento das atrações culturais e festivas que acompanhariam as cerimônias de acendimento das luzes de Natal. As atividades estavam previstas para sábado (28/11), na Praça do Santuário, e domingo (29/11), na Praça da Catedral. A administração municipal, no entanto, esclareceu que a decoração e a iluminação natalinas serão mantidas. As luzes serão acesas nas datas programadas, e os espaços continuarão abertos à visitação.

Segundo a prefeitura, a decisão considera o crescimento dos registros de Covid-19 e escabiose na cidade. A intenção é evitar eventos que possam reunir grandes públicos e favorecer a circulação dos agentes infecciosos. A orientação é que os moradores visitem as praças em horários alternados para evitar aglomerações.

A preocupação sanitária também levou a outras mudanças na rotina do município. Na quinta-feira (26/11), a prefeitura anunciou a suspensão temporária das aulas no Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Isauro Silva, no bairro Danilo Passos, após a confirmação de 21 casos de escabiose na unidade. As atividades foram suspensas nesta sexta-feira (27/11 ), nos turnos da manhã e da tarde.

Além disso, todas as atividades escolares programadas para este sábado (28/11 ) nas unidades da rede municipal foram canceladas. A medida permitirá a realização de uma limpeza geral e desinfecção dos espaços durante o fim de semana. A previsão da administração é que as atividades sejam retomadas na segunda-feira (30/11), após os procedimentos

Cenário em Belo Horizonte

O aumento da circulação do coronavírus também foi observado em Belo Horizonte. Conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), divulgados nesta semana, a procura por testes de Covid-19 na rede pública da capital cresceu 23,9% em apenas sete dias. Apesar do aumento de casos, nenhuma das programações de Natal, entre outras atividades, foram canceladas.

Entre 8 e 14 de novembro, foram realizados 1.105 exames, com 29% de resultados positivos. Na semana seguinte, de 15 a 21 de novembro, o número chegou a 1.369 testes, enquanto a positividade atingiu 30%.

O boletim epidemiológico da doença, divulgado em 25 de novembro, contabilizava 837 casos confirmados e 13 mortes em Belo Horizonte em 2026. A incidência acumulada em 14 dias também apresentou crescimento: passou de 2,3 casos por 100 mil habitantes, em 2 de novembro, para 6,3 em 16 de novembro, com leve recuo para 5,7 dois dias depois.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), o período de maior sazonalidade da Covid-19 no estado começa em outubro e se estende até meados de março. A pasta afirma que acompanha a situação epidemiológica dos municípios e mantém contato com as administrações locais para orientar eventuais medidas de prevenção.

A recomendação das autoridades sanitárias é manter a vacinação atualizada, principalmente entre idosos, gestantes, crianças de até cinco anos e pessoas imunocomprometidas. Também são indicadas a higienização frequente das mãos, a etiqueta respiratória e a utilização de máscaras em ambientes fechados ou com aglomerações. Pessoas com sintomas gripais devem procurar atendimento em uma unidade de saúde.