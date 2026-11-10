Casos de covid-19 despencam 76% no DF e reforçam importância da vacina

Apesar da desaceleração acumulada no balanço anual, boletins recentes acendem um sinal de alerta ao indicar um movimento de alta nas últimas semanas - (crédito: Freepik)

O monitoramento epidemiológico do Distrito Federal registrou uma retração acentuada nas contaminações pelo coronavírus em 2026. Dados oficiais da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) apontam 2.460 ocorrências notificadas entre janeiro e 6 de novembro, representando um recuo de 76% na comparação com o mesmo período do ano anterior, quando a capital contabilizou 10.247 diagnósticos.

Apesar da desaceleração acumulada no balanço anual, boletins recentes acendem um sinal de alerta ao indicar um movimento de alta nas últimas semanas. O Distrito Federal está entre as unidades federativas com tendência de crescimento no curto prazo: das notificações de 2026, 719 registros concentraram-se no intervalo entre 2 de outubro e 6 de novembro.

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Comportamento das infecções e perfil epidemiológico

A dinâmica de transmissão observada recentemente difere bastante dos momentos críticos enfrentados em 2025, período marcado por picos abruptos que sobrecarregaram o sistema de vigilância. A servidora da Gerência de Vigilância das Doenças Imunopreveníveis e de Transmissão Hídrica e Alimentar, Rosana Coelho, detalha essa diferença no ritmo de contágio:

"No ano passado, o DF teve dois picos com projeção bem maior. O primeiro ocorreu entre 16 e 22 de fevereiro, e o segundo entre 7 e 13 de setembro, ambos com cerca de 600 casos em uma única semana. O pico registrado em 2026 chegou a esse total em um período de cinco semanas, não em uma, como ocorreu em 2025", explica.

As análises laboratoriais conduzidas em unidades sentinela no Distrito Federal indicam uma reformulação no cenário das infecções respiratórias graves. A covid-19 deixou de liderar as internações por síndrome respiratória aguda grave (SRAG), respondendo por cerca de 2% dos 5.405 pacientes hospitalizados avaliados ao longo do ano.

Outros agentes infecciosos lideram as ocorrências clínicas em território brasiliense:

Rinovírus: responsável por 32,5% dos casos analisados (1.757 infecções).

Vírus sincicial respiratório: causador de 25,23% dos diagnósticos (1.364 notificações).

Influenza: detectada em 10,1% das amostras (544 registros).

Covid-19: presente em cerca de 2% das internações registradas (106 ocorrências).

Calendário vacinal e atendimento à população

As equipes de saúde reforçam a necessidade de manter a caderneta de imunização atualizada para evitar complicações com diferentes agentes virais, especialmente diante de coberturas vacinais abaixo da meta recomendada. O imunizante contra a gripe está liberado para toda a população acima de seis meses de vida. Gestantes a partir da 28ª semana recebem proteção direcionada contra o vírus sincicial respiratório. Já as doses contra o coronavírus permanecem prioritárias para idosos com 60 anos ou mais, gestantes e crianças de seis meses a quatro anos.

Pessoas com sinais leves de indisposição respiratória, febre ou dores no corpo devem procurar atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) distribuídas pela capital federal. Casos que apresentem piora clínica ou falta de ar exigem deslocamento imediato às Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) ou hospitais da rede pública, onde o atendimento segue critérios de triagem por classificação de risco.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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