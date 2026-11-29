O Remo Brasília convida remadores profissionais e amadores para participarem da Remada de Natal, no dia 23 de dezembro. A iniciativa tem como objetivo presentear 88 crianças do Centro Social Comunitário Tia Angelina, no Varjão — 40 delas estarão no dia do evento, aguardando a chegada das canoas carregadas de brindes. Aqueles que desejarem participar da programação, devem adotar os pedidos na postagem fixada no perfil do grupo no Instagram.

Leia também: Natal Sem Fome 2026 lança mobilização para arrecadar alimentos



Após escolherem uma das crianças da lista, os participantes devem comprar um presente compatível com a faixa etária dos jovens. Os mimos têm que ser entregues na base do Remo Brasília, no Minas Brasília Tênis Clube, no Setor de Clubes Esportivos Norte, até 20 de dezembro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Os que não puderem participar do evento, ainda podem adotar uma criança à distância ou contribuir pelo PIX crechevarjaofinanceiro@gmail.com, do Centro Comunitário. Os valores serão destinados para pagamento dos ônibus que irão transportar as crianças e kit lanches. A chegada das canoas será às 9h30, na Prainha do Parque das Garças, no Lago Norte.

