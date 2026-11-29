Durante o evento, Lula agradeceu a mobilização do setor educacional nas eleições e reafirmou o compromisso do Governo com novos investimentos na área. - (crédito: Pedro José Borges/CB/D.A Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, na manhã deste domingo (29/11), da Corrida e Caminhada do Ministério da Educação (MEC), realizada na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. O evento reuniu cerca de 7 mil inscritos e marcou os 96 anos de criação da pasta. Aos 81 anos, Lula completou o percurso de 3 km acompanhado da primeira-dama, Janja Lula da Silva.

A programação contou com caminhada de 3 km e corridas de 5 km e 10 km. Também participaram os ministros Leonardo Barchini (Educação), Alexandre Padilha (Saúde), Frederico de Siqueira Filho (Comunicações), Gustavo Feliciano (Turismo), Paulo Henrique Cordeiro (Esporte) e Tomé Franca (Portos e Aeroportos).

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Estiveram presentes ainda os deputados federais André Janones e Paulo Pimenta, além do ex-presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) Leandro Grass.

Durante o evento, Lula agradeceu a mobilização do setor educacional nas eleições e reafirmou o compromisso do Governo com novos investimentos na área. Entre as medidas anunciadas, estão a universalização do programa Pé-de-Meia e a criação de uma modalidade voltada a estudantes do ensino superior.

“Sem a educação, nenhum país vai a lugar algum. Este ano vamos continuar investindo na educação. Vocês sabem que tenho o compromisso de universalizar o Pé-de-Meia. Tenho o compromisso de criar o Pé-de-Meia universitário para que nenhum jovem desista de estudar por falta de dinheiro para ajudar no orçamento”, afirmou.