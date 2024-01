Homem verifica defeito em pistola, acaba com prego no cérebro e sobrevive

Um homem de 30 anos, usava uma pistola de pregos com defeito, quando um deles atingiu seu olho. O objeto ficou preso em seu cérebro e precisou ser retirado em uma cirurgia. O caso foi publicado na revista científica Cureus e aconteceu na Malásia, com relato da equipe médica do Hospital Sultanah Bahiyah.

O homem trabalhava em um canteiro de obras e não utilizava os óculos de segurança. A pistola havia emperrado e, quando o homem verificou se havia algum defeito no cano, ela disparou acidentalmente em seu olho.

O paciente, que não foi identificado, foi levado ao hospital e atendido emergencialmente por oftalmologistas e neurologistas.

Um raio-x do crânio mostrou que o prego de três centímetros havia se alojado no cérebro do homem. Uma parte do crânio foi quebrada pelo impacto. No hospital, apesar da gravidade do ferimento, a vítima apresentava bons sinais vitais.

O paciente passou por uma cirurgia de emergência para remoção do prego e de parte do tecido cerebral mais afetado. Os médicos costuraram o olho do homem, que perdeu a visão do olho esquerdo. Ele ficou cinco dias na UTI e depois recebeu alta.

As lesões intracranianas penetrantes transorbitais (TOPI), como essa, são raras e apresentam alta taxa de mortalidade. Para os autores do artigo, o caso deve servir de alerta sobre a importância de procedimentos adequados de segurança no local de trabalho.