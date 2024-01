Síncope vasovagal: entenda condição que afetou Alane no BBB 24

Uma das participantes do Big Brother Brasil 24, Alane, desmaiou no sábado (13/1), durante uma conversa com Nizam na cozinha. Os brothers se preparavam para comemorar a segunda festa que foi comandada pela cantora Ludmilla.



Antes do incidente, os participantes conversavam sobre um acontecimento envolvendo Vanessa Lopes. Alane falava que não queria omitir as conversas que os dois tiveram sobre a influenciadora. Em certo momento, a paranaense Alane disse que estava muito nervosa e acabou caindo nos braços de Nizam. Ela foi atendida e logo voltou bem para a festa.

De acordo com o médico João Vitor Borges de Oliveira, do Hospital Santa Lúcia, o desmaio foi causado por síncope vasovagal na qual o paciente passa mal em resposta ao emocional de sensações e sentimentos no momento, como estresse, medo e nervosismo. “A síncope é um problema clínico comum, que é uma das muitas causas de perda transitória de consciência. Tem uma prevalência ao longo da vida na população como um todo, de aproximadamente 20%. É responsável por 1% a 3% de todas as visitas ao pronto-socorro e 1% de todas as internações hospitalares. As possíveis causas de perda transitória da consciência que resultam em síncope verdadeira são geralmente agrupadas em quatro categorias principais: síncope reflexa (mediada neuralmente - popularmente conhecida pela síndrome vasovagal), síncope ortostática, arritmias cardíacas e doença cardiopulmonar estrutural”, explica.



“No caso em questão, em vista o modo ao qual foi o quadro da síncope (desmaio) e em vista de ser uma paciente, aparentemente, sem fatores de risco, como cardiovasculares, indica que o ocorrido pode ter sido síncope reflexa (vasovagal)/ortostática. Porém é sempre bom salientar a população quanto a procura de um médico assistente nesses casos, em vista da individualidade e propedêutica de cada caso clínico”, ressalta.



“As mais comuns dessas condições são convulsões, distúrbios do sono, quedas acidentais e algumas condições psiquiátricas, por exemplo, reações de conversão que resultam em crises não epilépticas psicogênicas, anteriormente chamadas de pseudo convulsões psicogênicas. Síncope de origem desconhecida – Quando a avaliação inicial, incluindo história, exame físico e ECG, não é diagnóstica em um paciente com suspeita de síncope, considera-se que o paciente tem síncope com diagnóstico inexplicável (isto é, síncope de origem desconhecida). Via de regra, a síncope de causa desconhecida geralmente está associada a um bom prognóstico, sugerindo que a maioria provavelmente tem origem 'reflexa'", descreve.