BBB 24: Veja o que Nizam disse que fez Alane desmaiar de nervoso

Pouco antes da festa da noite deste sábado (13) começar no "BBB 24", uma conversa entre Alane e Nizam fez a sister desmaiar na cozinha e ser levada ao confessionário para atendimento médico. Contudo, para quem ficou na dúvida sobre o que exatamente os dois falavam e que acabou causando o desmaio da bailarina, a coluna Mariana Morais conta agora o resumo em detalhes.

Momentos antes do desmaio da Alane acontecer, ela estava pedindo permissão ao Nizam para expor à Vanessa Lopes que foi ele o responsável por falar sobre ela “fazer VT”. Nizam reagiu pedindo que ela não contasse nada.

“Se você fizer isso, vai estar fazendo uma merda gigante! E eu me fod* de verde e amarelo. Porque você vai dar a informação pra ela de que eu quem falou isso. Sendo que não fui só eu quem falou isso. E é injusto ela achar que só eu que falei”, disse o brother.

Em seguida, após Alane pedir que ele se acalmasse, Nizam avisou que estava chateado com a situação. "Não consigo ficar calmo. Estou bem chateado. Porque não foi só isso que eu falei. Foram muito mais pessoas que falaram e era no sentido do trabalho dela", explicou ele.

O desmaio

Na sequência, aos poucos Alane foi ficando muito nervosa com a reação do rapaz e foi desfalecendo, até que desmaiou nos braços de Nizam. Os demais brothers que estavam na cozinha logo correram para ajudar a acudir a moça. Depois do susto, já no quarto Fadas, Nizam deu sua versão sobre o que teria resultado no desmaio de Alane.

Nizam contou outra versão

"Ela falou assim. que foi bizarro e que me desesperou: 'o que o Brasil está pensando de mim? Meu Deus, eu sou uma filha da p***, eu sou uma péssima de uma amiga. O que o Brasil vai achar? Eu tô fod***. Eu não vou ter mais oportunidade lá fora, o Brasil vai me odiar... E aí ela desmaiou", contou Nizam, deturpando toda a conversa que teve com a sister e confirmando que o desmaio foi causado por uma crise de ansiedade.

E após mentir sobre as falas de Alane antes do desmaio, Nizam foi detonado na web: "A gente achando que o Nizam seria o novo Kaysar, mas na verdade ele é o novo Marcos Harter", criticou um seguidor. "Fico impressionado que depois de tantos BBBs os erros sãos os mesmos", disse mais um internauta. "Absurdo o que ele está fazendo", disse outro.

