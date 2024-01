Mercúrio e Marte estarão próximos um do outro e visíveis a olho nu

Os planetas Mercúrio e Marte estarão mais próximos um do outro e poderão ser vistos a olho nu no dia 27 de janeiro. Esse fenômeno é conhecido como conjunção planetária e ocorre quando dois ou mais planetas aparecem mais próximos um do outro no céu, quando na verdade estão muito distantes.

Segundo o site de astronomia Star Walk, conjunção é diferente de alinhamento planetário. "Uma conjunção implica em uma distância menor que a habitual entre objetos no céu, ao passo que um alinhamento significa que os planetas se alinham na mesma área do céu, do ponto de vista da Terra", pontua.

Uma conjunção pode incluir outros objetos celestes além de planetas, como luas, asteroides ou estrelas. "Durante esse evento, os planetas estarão quase tão próximos quanto Júpiter e Saturno estiveram durante a "Grande Conjunção" em 2020. Ambos os planetas serão visíveis a olho nu pela manhã, pouco antes do nascer do sol. No Hemisfério Norte, Marte e Mercúrio estarão baixos acima do horizonte sudeste na constelação de Sagitário. No Hemisfério Sul, os planetas estarão um pouco mais altos", explica o Star Walk.

A "Grande Conjunção" foi o encontro entre os planetas Júpiter e Saturno, o que não acontecia há 400 anos. O fenômeno também levou o nome de "Estrela de Belém". Por ter ocorrido próximo ao Natal, o nome do fenômeno faz uma alusão à história bíblica. Segundo o livro sagrado, a Estrela de Belém teria guiado os Três Reis Magos ao local do nascimento de Jesus.