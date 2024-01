Relógio do "Juízo Final" é mantido em 90 segundos para meia-noite

O Boletim dos Cientistas Atômicos manteve, nesta terça-feira (23/1), o Relógio do Juízo Final em 90 segundos para meia-noite, o mais próximo que já esteve do fim do mundo. Esse relógio é um projeto que alerta o público sobre o quão perto a população e a Terra estão do fim dos tempos, por causa da criação de tecnologias pelos próprios humanos.

De acordo com o boletim, o relógio é uma metáfora, uma espécie de lembrete, para os perigos que os humanos vão enfrentar se quiserem sobreviver no planeta Terra.

Today, the Bulletin's Science and Security Board once again sets the #DoomsdayClock at 90 seconds to midnight.



Humanity continues to face an unprecedented level of danger.



