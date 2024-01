BBB 24: Davi se vinga de brothers após ser atacado em dinâmica ao vivo

Os participantes do "BBB 24" foram surpreendidos na manhã desta terça-feira (23) com a mesa de café da manhã vazia. O baiano Davi Brito se revoltou na noite de ontem após a dinâmica do "Sincerão" em que Luigi afirmou, ao vivo, que o rapaz desperdiçava comida com as mesas que ele fazia todos os dias.

No entanto, nesta manhã os telespectadores que acompanham a casa pelo Globoplay assistiram cada brother preparando seu café da manhã. Até o momento, a situação foi comentada entre os confinados. Mas na web, os internautas foram à loucura com a nova postura de Davi. "Mandou bem Davi só reclamavam da gentileza do rapaz. Agora cada um que vá trabalhar", apoiou um fã.

Outro seguidor também demonstrou apoio ao baiano: "Deram um tiro no pé, eram bem servidos. Era só levantar e comer". Uma telespectadora chamou os participantes de ingratos: "Certíssimo Davi, as pessoas são ingratas".

Vale ressaltar que, assim que o programa ao vivo encerrou na noite desta segunda-feira (22), Davi disparou: "Eu não entendi. Chegou na mesa todo mundo bateu palma, ninguém chegou e falou que 'estava muito', quando chegou todo mundo bateu palma e comeu a comida"

Ainda durante o debate, o motorista de aplicativo questionou os colegas de confinamento sobre estragar comida: "Como é que ele [Luigi] fala que eu estraguei comida? Nunca vi ninguém na Xepa passar fome. Eu quero provas, quero que bote na minha cara", afirmou Davi.