Rodriguinho está falido? O que ninguém contou sobre as finanças dele

A polêmica participação de Rodriguinho no “BBB 24” tem levantado algumas especulações sobre a vida financeira do cantor antes de se confinar no reality. Ocorre que muitos acreditam que ele tenha topado “se queimar” em rede nacional, por conta de alguns comportamentos no jogo, porque estava falido aqui fora e precisando dar a volta por cima.



Contudo, a história não é bem essa. Antes de entrar no “BBB 24”, Rodriguinho estava muito bem financeiramente. E, sim, ele já teve fases bem difíceis, chegando a precisar de ajuda dos amigos, como o cantor Thiaguinho, para sobreviver. Mas, recentemente, o cantor estava com a agenda de shows lotada.

Segundo a coluna Mariana Morais apurou, Rodriguinho fazia uma média de 20 a 30 shows no mês e, inclusive, já chegou a se apresentar em três lugares diferentes na mesma noite. Ou seja, dinheiro, para ele, não era um problema atualmente.

Para se ter uma ideia, a assessoria do cantor confirmou que ele precisou cancelar 50 shows já confirmados para entrar no reality. O cachê de Rodriguinho costuma variar bastante, dependendo do evento. Contudo, este não sai por menos de R$ 30 mil.









O que disse Rodriguinho e a esposa

Nas redes sociais, a mulher do cantor, Bruna Amaral, chegou a ironizar as especulações de que o pagodeiro estaria falido. E no confinamento, o próprio Rodriguinho comentou sobre sua vida financeira, mas sem entrar muito em detalhes.

“R$ 3 milhões (valor que pode chegar o prêmio). Legal, é dinheiro. Já tenho esse dinheiro também. Não tem emoção aqui não. Me chamando de emocionado?”, disse Rodriguinho. “Cara, longe de mim desmerecer esse programa e esse prêmio.. Só que é o seguinte. Eu vou na televisão desde os meus 10 anos de idade, R$ 3 milhões, com todo respeito, é o que eu deixei de show”, afirmou.