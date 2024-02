"Sapo baiano" do tamanho de uma ervilha pode ser o menor vertebrado do mundo

Um estudo publicado em 7 de fevereiro pela revista científica Zoologica Scripta descreve que o Brachycephalus pulex, popularmente conhecido como sapo-pulga, pode ser o menor vertebrado do mundo. O sapo registrado no sul da Bahia, chega a ser menor do que uma ervilha, com os machos medindo, em média, 7 milímetros de comprimento e as fêmeas, um pouco mais de 8 milímetros.

De acordo com as pesquisas científicas, os sapos-pulgas foram reconhecidos em 2011, no entanto, poucos foram estudados. No caso do Brachycephalus pulex, foram observados 37 indivíduos e, os machos foram comparados com outra espécie de sapos pequenos, do gênero Paedophryne — previamente identificados como o menor sapo do mundo, medindo cerca de 7,7 milímetros. Os dados mostraram que o sapo-pulga, pode ser coroado como a menor espécie de rã e vertebrado do mundo, sendo seguida pelas espécies de Paedophryne, de Papua Nova Guiné.

“Está absolutamente claro”, disse o Dr. Mark Scherz, do Museu de História Natural da Dinamarca, em Copenhague, à revista New Scientist. “Estas são potencialmente as menores rãs existentes no mundo, o que é surpreendente.”

Os indivíduos foram fornecidos para estudo pelo Museu Zoológico da Universidade Estadual de Santa Cruz (MZUESC) e pela Coleção de Anfíbios Célio Fernando Batista Haddad (UNESP/Rio Claro).



*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes