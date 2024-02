Registro raro de baleias jubarte fazendo sexo envolve dois machos

Uma pesquisa publicada na revista cientifica Marine Mammal Science, nesta terça-feira (27/2), apresentou um registro raro do sexo entre duas baleias jubartes. Os cliques foram feitas de forma não proposital por fotógrafos que faziam registros da vida marinha. Segundo o documento, trata-se da primeira vez que o pênis de uma baleia jubarte é visto penetrando outro animal da espécie — em toda a história. O mais surpreendente, contudo, é que os mamíferos que protagonizaram a imagem são do sexo masculino.

O estudo deixa claro que pesar de as jubartes serem uma espécie amplamente estudadas, não há muitos registro de como elas copulam. A estudante de doutorado Stephanie Stack, da Pacific Whale Foundation, foi contatada pelos dois fotógrafos (Lyle Krannichfeld e Brandi Romano) que informaram sobre o registro das duas jubartes. As fotos foram feitas durante uma viagem recreativa em Maui, no Havaí, nos Estados Unidos.

"Apesar de ter sido bem estudado durante décadas, o comportamento sexual das baleias jubarte permaneceu em grande parte um mistério até agora", disse Stack em um comunicado enviado ao portal científico IFLScience. "Essa descoberta desafia nossas noções preconcebidas sobre o comportamento das baleias jubarte. Embora reconheçamos há muito tempo as complexas estruturas sociais dessas incríveis criaturas, testemunhar a cópula de duas baleias machos pela primeira vez é um evento único e notável."

baleias jubarte acasalando (foto: Lyle Krannichfeld and Brandi Romano)

Stack e outros pesquisadores estão empenhados em expandir o conjunto de observações de jubartes, na área sexual, incluindo a verificação da frequência de encontros entre pessoas do mesmo sexo como proporção da cópula em geral.

A pesquisadora ressalta que as jubartes se alimentam em águas polares durante o verão e depois migram para passar o inverno nos trópicos, onde dão à luz e criam os filhotes. Até o momento, os estudiosos acreditavam que os casos de extrusão do pênis (ou seja, a repetida penetração) em baleias do mesmo gêneros eram raros no caso das jubartes.

Os poucos casos de extrusão de pênis testemunhados incluem cinco relatos de jubartes apontando seus pênis para outros machos. No entanto, quatro desses casos envolviam machos competindo pelo acesso a uma fêmea fértil, acrescenta Stack.

"Nos cetáceos machos, a atividade homossexual pode envolver a inserção do pênis de um macho na fenda genital", aponta o relatório sobre o evento. Observações anteriores envolveram espécies menores e mais comuns, como os famosos golfinhos-nariz-de-garrafa.

baleias jubarte acasalando (foto: Lyle Krannichfeld and Brandi Romano)

"O objetivo do comportamento não reprodutivo é variado; as funções propostas incluem aprender ou praticar comportamentos reprodutivos, estabelecer ou reforçar relações de dominância, formar alianças sociais ou reduzir a tensão social", afirma a pesquisadora.

A foto, considerada bastante rara, se deve ao fato das jubartes evitarem humanos, principalmente durante a atividade sexual, por isso os pesquisadores ficaram tão animados com o registro. “Eles [as baleias] se aproximaram do barco dos fotógrafos e até circularam várias vezes enquanto a cópula estava ocorrendo”, disse Krannichfeld.

baleias jubarte acasalando (foto: Lyle Krannichfeld and Brandi Romano)

O relatório também acrescenta que existe a possibilidade de a interação não ter sido consensual.

Relatos de atividade sexual entre animais do mesmo sexo e outros comportamentos considerados "desviantes" foram suprimidos por cientistas preocupados com as implicações durante muitos anos. Agora, no entanto, eles foram documentados em tantas espécies que alguns pesquisadores propuseram que a norma pode ser o que perceberíamos como "bissexualidade".