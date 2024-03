A agência espacial norte-americana (Nasa) e a empresa SpaceX lançaram, nesta segunda-feira (4/3), o foguete Falcon 9 com três astronautas dos Estados Unidos e um cosmonauta russo. Eles decoloram da Flórida (EUA) rumo à Estação Espacial Internacional para uma missão de longa duração que vai durar seis meses.

Segundo a Nasa, a equipe vai conduzir novas pesquisas científicas para se preparar para a exploração além da órbita baixa da Terra. Os experimentos incluem o uso de células-tronco para criar modelos organoides para estudar doenças degenerativas, os efeitos da microgravidade e da radiação UV nas plantas em nível celular, além de testar se o uso de algemas de pressão nas pernas poderia prevenir mudanças de fluidos e reduzir problemas de saúde em astronautas.

