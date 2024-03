A Nasa anunciou, nesta quinta-feira (14/3), qual será a mensagem enviada para uma das luas de Júpiter, a Europa, onde pesquisadores suspeitam da existência de vida extraterrestre.

A missão Europa Clipper tem lançamento previsto para outubro deste ano. A agência vai mandar uma placa com mais de 2,6 milhões de nomes enviados pelo público. Os nomes serão gravados em um microchip que será anexado a espaçonave.

Além dos nomes, um poema intitulado In Praise of Mystery: A Poem for Europa ("Em louvor ao mistério: um poema para a Europa — em tradução livre), escrito pela poetisa laureada norte-americana Ada Limón, também será gravado na espaçonave que vai viajar 2,9 bilhões de quilômetros até o satélite natural.

Segundo a agência, o microchip terá uma espécie de "mapa" que apontará o caminho para extraterrestres saberem onde está a Terra.

A Nasa pontua que a escolha do lugar para a missão está justamente relacionado à possibilidade de encontrar vida extraterrestre na Europa.

No entanto, as pesquisam que apontam para existência de vida extraterrestre na lua de Júpiter acreditam se tratar apenas de micróbios. Desta forma, eles não vão saber ler o que está escrito na mensagem.

Esta não é a primeira vez que a Nasa realiza uma missão deste tipo. As missões Pioneer 10 e Pioneer 11 levavam discos de ouro com imagens caracterizando a imagem humana, caso fossem interceptadas por extraterrestres. A instituição também trabalha na missão Voyager, que ainda está em circulação no universo.