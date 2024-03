A SpaceX, empresa de naves aeroespaciais administratada pelo bilionário Elon Musk, lançou o foguete Starship em direção ao espaço nesta quinta-feira (14/3). A operação ocorreu em Boca Chica, no Texas (EUA), e foi a terceira tentativa da empresa de Musk enviar um foguete ao espaço. Diferente das outras duas ações, feitas em 2023, o lançamento da Starship nesta quinta conseguiu manter o objeto em órbita no espaço por pelo menos 50 minutos.

Outra novidade que faz desse lançamento o teste mais bem-sucedido da SpaceX é o fato de que a operação desta quinta-feira foi a que chegou mais perto ao pouso do foguete. Segundo a SpaceX, a Starship estava rumo à reentrada na órbita terrestre, 50 minutos depois da decolagem. Nesse momento, a empresa perdeu o contato com a nave e acabou se destruindo perto de retornar à Terra.

O foguete Starship tem capacidade para transportar até 250 toneladas (que possa ser descartada após uma missão) e 150 toneladas (que pode ser transportada novamente em novos lançamentos). Para que o objeto fosse enviado ao espaço, foi necessário o impulso do foguete Super Heavy.

Missões passadas

Antes de a SpaceX comandar a missão desta quinta, a empresa comandou duas missões de lançamento de foguetes no ano passado. Na primeira tentativa, em abril de 2023, uma falha fez os motores se desligarem e forçou a empresa a acionar um sistema de destruição para explodir o foguete Super Heavy e a nave, ainda acoplados.

Já no segundo teste, realizado em novembro de 2023, o foguete Super Heavy explodiu novamente, desta vez depois de se separar da Starship. A terceira e última missão, que foi lançamento do Starship desta quinta-feira, é considerado melhor voo teste do foguete porque o objeto nunca havia conseguido ir tão longe.

O que a Spacex quer?

Missões da SpaceX ao espaço fazem parte de estratégias da empresa para fomentar pesquisas sobre Marte. Apesar de não ter havido tripulantes nesta quinta, na Starship, e tampouco nas outras duas missões comandadas pela SpaceX, a ideia é que naves locomovam seres humanos e cargas em viagens a Marte e para a Lua.