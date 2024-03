SpaceX faz melhor voo teste da Starship; veja

A SpaceX, empresa aeroespacial de Elon Musk, lançou seu terceiro voo de teste do foguete Starship nesta quinta-feira (14/3), que foi considerado o mais bem-sucedido até então. A nave chegou perto ao pouso, mas cerca de 50 minutos depois do lançamento, o contato com ela foi interrompido.

A Administração Federal de Aviação norte-americana (FAA) emitiu na quarta-feira (13/3) à SpaceX a licença de lançamento necessária para voar seu mais recente protótipo. A FAA afirmou que a SpaceX "atendeu a todos os requisitos de segurança, ambientais, políticos e de responsabilidade financeira".

Starship re-entering Earth's atmosphere. Views through the plasma pic.twitter.com/HEQX4eEHWH — SpaceX (@SpaceX) March 14, 2024

Os outros dois lançamentos acabaram com explosões em momentos diferentes de missão. Na primeira tentativa, em abril de 2023, uma falha fez os motores se desligarem e forçou a empresa a acionar um sistema de destruição para explodir o foguete Super Heavy e a nave, ainda acoplados.

Já o segundo, em novembro de 2023, o foguete Super Heavy explodiu novamente, desta vez depois de se separar da Starship. A empresa também disse que perdeu o contato com a nave.

A Starship deverá ser usada para realizar voos de carga no programa Artemis, uma série de missões que a Nasa, a agência espacial americana, planeja para levar humanos de volta à Lua, a partir de 2026.

