Tempestade geomagnética 'severa' atingiu a Terra; saiba efeitos

Uma tempestade geomagnética atingiu a Terra no domingo (24/3). O fenômeno pode ter afetado transmissões de aeronaves e frequências de rádio, mas sem apresentar riscos concretos. A informação é do Centro de Previsão do Clima Espacial (NOAA) dos Estados Unidos. No comunicado, a instituição declarou que a ejeção de massa coronal (CME) foi detectada entre os dias 24 e 25.

A classificação desse tipo de fenômeno é de 1 a 5, e o de domingo chegou ao nível 4. Um resultado marcante do fenômeno foi a ampliação da faixa em que se foi possível enxergar efeitos na aurora boreal pela Europa.

Apesar de ter efeitos em sinais de alta frequência, como as das aeronaves, esses veículos são preparados para lidar com situações como essa, com a possibilidade de comunicação via satélite.

CME IMPACT PREDICTED FOR TOMORROW: Fortunately, most of the CME passes above the Earth and we only get clipped by the southern edge. Solar wind speeds of up to 500 km/s and densities of about 30 particles/cc. pic.twitter.com/wspyaGhweP — Keith Strong (@drkstrong) March 23, 2024

As tempestades geomagnéticas são perturbações na magnetosfera da Terra e são resultado da atividade do Sol, quando ocorrem eventos como ejeções de massa coronal. O efeito gera correntes elétricas no ambiente espacial próximo do nosso planeta, que forma mais variações no campo magnético.

De acordo com a NOAA, a cada 11 anos, há uma alteração significativa nos polos Norte e Sul do Sol, com alternâncias entre pontos mais e menos ativos.