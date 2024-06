Astronautas estão "presos" no espaço após missão ser adiada

Um foguete com a espaçonave Starliner da Boeing a bordo é lançado do Complexo de Lançamento Espacial 41 na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, em 5 de junho de 2024 - (crédito: Divulgação/Nasa/Joel Kowsky)

Dois astronautas estão "presos" no espaço após o retorno da missão com a espaçonave Starliner, da Boeing, ser adiada. Butch Wilmore e Suni Williams decolaram com destino à Estação Espacial Internacional em 5 junho e tinham retorno previsto à Terra no dia 12 e depois para essa quarta-feira (26/6).

No entanto, a missão foi novamente estendida por tempo indeterminado. Segundo a Agência espacial norte-americana (Nasa), o novo adiamento permitirá mais tempo para examinar os problemas dos propulsores e os vazamentos de hélio que causaram o primeiro atraso.

A Nasa também informou que a dupla permanecerá ancorada no laboratório orbital por cerca de duas semanas para avaliar a nova espaçonave e seus sistemas antes de retornar à Terra. “Estamos demorando e seguindo nosso processo padrão de equipe de gerenciamento de missão”, disse Steve Stich, gerente do Programa de Tripulação Comercial da Nasa.

“Estamos deixando os dados orientarem nossa tomada de decisão em relação ao gerenciamento dos pequenos vazamentos no sistema de hélio e ao desempenho dos propulsores que observamos durante o encontro e a atracação. Além disso, dada a duração da missão, é apropriado que concluamos uma revisão em nível de agência, semelhante ao que foi feito antes do retorno da SpaceX Demo-2 da NASA após dois meses em órbita, para documentar a aceitação formal da agência em prosseguir, como planejado", acrescentou.

Segundo a Nasa, a tripulação não tem pressa em deixar a estação, pois há muitos suprimentos em órbita, e a programação da estação está relativamente aberta até meados de agosto.