Cantor Vavá revela que seus filhos pegaram sarna na escola: "É contagiosa"

Foto: Reprodução/TV Tribuna Vavá

O cantor Wagner Duarte, o Vavá, revelou que seus dois filhos, Davi, de 9 anos, e Lara, de 10, pegaram sarna na escola. Na ocasião, as crianças foram diagnosticadas com escabiose, popularmente conhecida como sarna humana.

Leia também: Baixa taxa de vacinação abre caminho para doenças esquecidas

Em entrevista ao g1, o artista explicou que seus filhos foram infectados na Unidade Municipal de Educação (UME) Emília Maria Reis, onde estudam em Santos, no litoral de São Paulo. Para a reportagem, a prefeitura de Santos revelou que foram registrados 13 casos da doença na última semana.

Vavá disse que o primeiro a ser diagnosticado com sarna foi Davi, seu filho caçula. O menino apresentou manchas na pele e foi levado ao hospital. Depois de três dias, Lara, a filha mais velha, também começou a apresentar os mesmos sintomas.

"Ela [sarna] é contagiosa e eles pegaram dentro da escola […]. A nossa sorte é que a deles não foi tão forte, como a de outros alunos de dentro da escola", contou o cantor.

Vavá explicou que, desde o primeiro diagnóstico, ele e sua esposa estão evitando contato físico com as crianças e desinfetando a casa constantemente. Toda a família tomou um medicamento específico para tratar infestações por parasitas. Além disso, os filhos estão aplicando uma loção nas áreas afetadas.

O cantor, no entanto, não escondeu sua indignação ao saber que as aulas na escola onde ocorre o surto de sarna não foram suspensas: "É o que deixa a gente perplexo. Eu sou morador de Santos e uma pessoa conhecida no Brasil inteiro. Sempre defendi, fui e sou fã demais da minha cidade […]. Se eles [vigilância sanitária] fossem desinfectar a escola. A escola seria fechada, não poderia ter ninguém lá dentro e isso não foi feito", declarou.

ROLÊ ALEATÓRIO: Em entrevista ao #JT1 da #TVTribuna, o cantor Vavá (que é de Santos) relatou que seus filhos pegaram sarna numa escola municipal da cidade. Ao todo mais de 10 casos foram confirmados na instituição. pic.twitter.com/8SgYJgM69Q — Adiel ZWEI (@adielzwei) June 26, 2024

O que diz a Vigilância Sanitária?

Em comunicado oficial, Ana Paula Valeiras, diretora de Vigilância em Saúde de Santos, destacou que a unidade passou por uma limpeza terminal completa para garantir a segurança de todos. Além disso, afirmou que os casos estão sendo rigorosamente monitorados para evitar novas incidências.

Por outro lado, Vavá expressou preocupação ao revelar que não foi contatado com informações atualizadas sobre o estado de saúde dos filhos afetados pela infestação e "não foram orientados a receber tratamento médico do município."

Ao g1, a prefeitura também informou que todos os alunos e funcionários disgnosticados com sarna foram afastados das atividades escolares, conforme orientação da Seção de Vigilância Epidemiológica da cidade. Além disso, os casos foram encaminhados para as policlínicas mais próximas das moradias dos infectados.

A Seção de Vigilância Sanitária (Sevisa) informou ter realizado uma vistoria minuciosa no dia 20 de junho e concluiu que não encontrou nenhum indício de descumprimento das medidas sanitárias na unidade de ensino, que conta com 458 alunos matriculados.

O post Cantor Vavá revela que seus filhos pegaram sarna na escola: "É contagiosa" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.