Pessoas veem conhecidos como melhores exemplos de saúde do que famosos

As pessoas buscam em pessoas conhecidas exemplos para ter uma vida mais saudável ou focada na saúde geral do corpo do que em famosos. Um novo estudo mostra que parentes, amigos ou um profissional de saúde são vistos como modelo de o que fazer e uma maneira de ser mais incentivado.

O "conhecido" mais citado como exemplo a ser seguido na pesquisa — publicada na revista científica Health Communication — é a mãe.

Para os pesquisadores, a escolha por conhecidos, especialmente os pais, ocorre porque eles têm uma enorme influência na formação das trajetórias de saúde das pessoas ao longo da vida e que o resultado demonstra como essa influência pode ser duradoura.

Entre os 404 participantes ouvidos na pesquisa, a maioria estava mais propensa a escolher como modelo um "conhecido" porque existe uma “semelhança percebida" e uma proximidade de realidade. Eles representam 64% dos casos e configuram a ideia do "se ele pode, eu também posso".

"Se você vê um amigo se inscrever em uma academia ou decidir correr uma meia maratona, você poderá acompanhar a jornada dele e também terá recursos semelhantes para fazer a mesma coisa. As celebridades muitas vezes têm chefs e treinadores pessoais — eles têm muitos recursos que nós não temos", explica o Nicole O'Donnell, autora do estudo e pesquisadora da Universidade Estadual de Washington.

Embora "conhecidos" tenham uma forte influencia como modelo para as pessoas, as celebridades também representaram um impacto positivo na motivação, com o adendo de que depende da maneira como eles falam sobre saúde.

O ator The Rock foi um dos mais citados na pesquisa. Recentemente, ele falou abertamente sobre depressão, o que, segundo os pesquisadores, podem ajudar a desestigmatizar a luta pela saúde mental e o transformou em um grande modelo.

No recorte de gênero, as mulheres no estudo também tinham cerca de 2,5 vezes mais probabilidade de escolher um modelo "conhecido" do que os homens. Contudo, pessoas famosas também foram bastante mencionadas. Os mais citados foram: The Rock, seguido por LeBron James, Tom Brady e Michelle Obama.