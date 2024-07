Cometa que passa pela Terra a cada 69 anos estará visível nesta semana

O cometa 13P/Olbers poderá ser visto no céu do Brasil durante o mês de julho - (crédito: Holden Aimar/Royal Museums Greenwich)

O cometa 13P/Olbers, que passa pela Terra a cada 69 anos, poderá ser visto no céu do Brasil durante o mês de julho. O brilho máximo está previsto para o sábado (6/7), mas deve ficar mais próximo da Terra em 20 de julho, chegando a quase 72 milhões de km de distância. A última passagem do 13P/Olbers ocorreu em 1956. O “P” em seu nome indica que se trata de um cometa periódico, ou seja, sua aparição no céu ocorre regularmente a cada 69 anos.

O corpo celeste do cometa é composto principalmente de gelo, rocha e poeira. Descoberto pelo astrônomo alemão Heinrich Wilhelm Olbers em 1815, o cometa 13P/Olbers tem nome em homenagem ao cientista. De acordo com os cientistas, embora a NASA classifique o cometa como um “asteroide próximo à Terra”, não há risco de colisão com o planeta.



Para visualizar o cometa, é importante encontrar um local seguro e com pouca iluminação artificial e horizonte livre. O cometa terá seu brilho máximo em 6 de julho, mas continuará visível no céu durante todo o mês. Ele aparecerá sobre a constelação de Lince, que fica visível no Brasil apenas algumas horas após o crepúsculo.



É necessário olhar para a direção noroeste, próximo ao horizonte, logo após o pôr-do-sol. O horário exato em que o cometa se tornará visível varia conforme a região do Brasil, com melhores chances de visibilidade nas regiões Norte e Nordeste.