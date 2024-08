Suécia confirma 1º caso de mpox ligado a surto na África

De acordo com autoridades de saúde da Suécia, a pessoa infectada estava na África e foi contaminada com o tipo de claro Ib - (crédito: Reprodução/ Freepik)

A Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmou, nesta quinta-feira (15/8), um caso de mpox na Suécia ligado ao surto da doença na África. A constatação revela que o vírus começa a circular fora do continente africano.

De acordo com autoridades de saúde da Suécia, a pessoa infectada estava na África e foi contaminada com o tipo de claro Ib, que é a categoria da doença envolvida no surto recente. A pessoa está em tratamento.

O caso foi identificado apenas um dia após a OMS declarar surto na África e emergência de saúde pública global o aumento dos casos no continente, principalmente os da República Democrática do Congo.

As autoridades de saúde afirmam que o clabo Ib causa um tipo mais grave de mpox do que a versão que causou emergência global em 2022.

A mpox

A doença é conhecida por causar feridas na pele e a transmissão ocorre por contato (beijos, abraços, relação sexual) com secreções infectadas das vias respiratórias ou bolhas na pele da pessoa infectada e também com o compartilhamento de objetos contaminados com fluidos do paciente ou materiais da lesão.

Os principais sinais do mpox são cansaço, febre, calafrios, dor de cabeça, dor no corpo, ínguas, bolhas ou feridas na pele. Em caso de suspeita da doença, a orientação é procurar imediatamente uma unidade de saúde e evitar o contato com outras pessoas.