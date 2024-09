Novo mapa infravermelho revela segredos escondidos da Via Láctea

Colagem mostra uma pequena seleção de regiões da Via Láctea fotografadas como parte do mapa infravermelho mais detalhado já feito da nossa galáxia - (crédito: Divulgação/ESO/VVVX survey)

Astrônomos publicaram, nesta quinta-feira (26/9), o mais detalhado mapa infravermelho da Via Láctea, contendo mais de 1,5 bilhão de objetos. Utilizando o telescópio VISTA do Observatório Europeu do Sul (Eso, na sigla em inglês), a equipe de pesquisa monitorou as regiões centrais da galáxia por mais de 13 anos. Com 500 terabytes de dados, o mapa é o maior projeto observacional já realizado com um telescópio do ESO.

Os cientistas usaram uma câmera infravermelha que pode capturar detalhes por meio da poeira e do gás que permeiam a galáxia. Sendo assim, o equipamento é capaz de ver a radiação dos lugares mais escondidos da Via Láctea. "Fizemos tantas descobertas que mudamos a visão da nossa galáxia para sempre", destacou Dante Minniti, astrofísico da Universidade Andrés Bello, no Chile.

O gigantesco conjunto de dados compreende uma área do céu equivalente a 8.600 luas cheias e contém cerca de 10 vezes mais objetos do que o mapa anterior divulgado pela mesma equipe de pesquisa, em 2012.













Ao observar cada pedaço do céu por repetidas vezes, a equipe foi capaz de determinar as localizações dos corpos celestes e rastrear como eles se movem e se o brilho muda. Os pesquisadores também rastrearam estrelas de hipervelocidade — de movimento rápido catapultadas da região central da Via Láctea após um encontro próximo com um buraco negro supermassivo.



Estima-se que a galáxia onde está o Sistema Solar, a Via Láctea, tem de 200 a 400 bilhões de estrelas. Ela recebeu esse nome por causa do aspecto esbranquiçado. Uma das principais hipóteses é a de que a Via Láctea surgiu logo após o Big Bang, a partir de uma nuvem composta por hidrogênio, hélio e poeira cósmica.