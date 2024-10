Para "voltar aos 18 anos", magnata troca plasma do corpo por proteína

No estilo 17 outra vez (2009), o magnata e fanático por tecnologias antienvelhecimento Bryan Johnson, 47 anos, revelou um novo procedimento que usou para remover toxinas do corpo. Ele gasta US$ 2 milhões (cerca de R$ 11,3 milhões) por ano para, assim como no filme, "voltar a ter 18 anos" e compartilhou ter feito uma troca total de plasma (TPE) e o substituído por albumina pura, uma proteína encontrada no sangue.

Em 2023, o magnata fez outro tipo de procedimento: trocou um litro de sangue com o filho, mas a troca supostamente não teve efeitos concretos.

A troca consiste em o sangue do paciente passar por uma máquina onde o plasma é filtrado e removido. Em seguida, os glóbulos vermelhos são reinfundidos, junto com um fluido de reposição, como plasma ou, nesse caso, albumina.

"As evidências ainda estão surgindo", escreveu Johnson em um post nas redes sociais.

O magnata da biotecnologia afirmou ter feito várias medições de base antes de seguir ao procedimento e que ao todo vai passar por seis tratamentos.

Johnson também contou que o operador, que realiza o TPE há nove anos, ficou "sem acreditar" com a qualidade do sangue do magnata. "(O operador) disse que meu sangue é, de longe, o mais limpo que ele já viu".

"Quando terminamos (o procedimento), ele não conseguia se convencer a descartá-lo. Ele imaginava todo o bem que esse plasma poderia fazer no mundo", escreveu.

Todo o procedimento durou pouco menos de 2 horas.

Completed my first total plasma exchange (TPE). Removing all the plasma in my body and replacing with Albumin.



This is different from what I did last year: removing 1 L of plasma from my body and then replacing it with 1 L of plasma from my blood boy @talmagejohnson_ . I gave… pic.twitter.com/mrKsKt3zrg